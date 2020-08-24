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Anaokulları eğitimi zorunlu oldu mu? 2020 anaokuluna gitmek zorunlu mu?

Basında yer almaya başladığı ilk günden itibaren okurlarımızın merak ettikleri Anaokulları eğitimi zorunlu oldu mu? anaokuluna gitmek zorunlu mu? konusunda yeni ayrıntılar gündeme aktarılmaya devam ediyor. 24 Ağustos 2020 Pazartesi günü yayınlanan haberimize göz atarak, Anaokulları eğitimi zorunlu oldu mu? ile ilgili güncel gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

24 Ağustos 2020 Pazartesi 09:47
Anaokulları eğitimi zorunlu oldu mu? 2020 anaokuluna gitmek zorunlu mu?
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Son olarak yapılan değişiklik ile birlikte eğitim sistemi 4+4+4 sistemine dönüştürülmüştür. Bu sisteme göre çocuklar 6 yaşında okula başlamaktadır ve dört yıllık eğitimler halinde ilkokul, ortaokul ve lise eğitimlerini sırasıyla almaktadır. Bu sistem ile birlikte anne babalar anaokulu eğitiminin zorunlu olup olmadığını merak etmeye başladı.


Çocukların okula sıcak bakmaları adına oluşturulan anaokulları, çocukları okullara hazırlayan okul öncesi eğitim verilen yerlerdir. Yeni sistem ile birlikte çocukların anaokuluna gitmesinin zorunlu olup olmayacağı aileler tarafından merak edilmektedir.

Anaokulları zorunlu mu?

Bu yıla kadar herhangi bir zorunluluğu bulunmayan anaokulu eğitimi, önümüzdeki eğitim öğretim dönem ile birlikte zorunlu hale gelmektedir. 5 yaşına gelmiş çocuklar için zorunlu tutulacak eğitim ile birlikte çocukların okula alışması hedefleniyor.

6 yaşında 1. Sınıfa başlaması gereken çocuklar için 2020-2021 eğitim öğretimi yılından itibaren 5 yaşına gelmeleri halinde anaokulu eğitimi zorunlu olacak.



Son Güncelleme: 24.08.2020 09:47
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