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Anaokulları eğitimi zorunlu eğitim midir? 2020 Anaokulu eğitimi her çocuk almalı mı?

Yayınlandığı ilk andan beri oldukça dikkat çeken Anaokulları eğitimi zorunlu eğitim midir? Anaokulu eğitimi her çocuk almalı mı? haberi gündemde kendisine yer edinmeye devam ediyor. Anaokulları eğitimi zorunlu eğitim midir? Anaokulu eğitimi her çocuk almalı mı? haberinin en güncel ayrıntılarıyla ilgili bilgileri paylaştığımız 23 Eylül 2020 Çarşamba tarihli haberimizden sıcak gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

23 Eylül 2020 Çarşamba 23:09
Anaokulları eğitimi zorunlu eğitim midir? 2020 Anaokulu eğitimi her çocuk almalı mı?
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Son olarak yapılan değişiklik ile birlikte eğitim sistemi 4+4+4 sistemine dönüştürülmüştür. Bu sisteme göre çocuklar 6 yaşında okula başlamaktadır ve dört yıllık eğitimler halinde ilkokul, ortaokul ve lise eğitimlerini sırasıyla almaktadır. Bu sistem ile birlikte anne babalar anaokulu eğitiminin zorunlu olup olmadığını merak etmeye başladı.


Çocukların okula sıcak bakmaları adına oluşturulan anaokulları, çocukları okullara hazırlayan okul öncesi eğitim verilen yerlerdir. Yeni sistem ile birlikte çocukların anaokuluna gitmesinin zorunlu olup olmayacağı aileler tarafından merak edilmektedir.

Anaokulları zorunlu mu?

Bu yıla kadar herhangi bir zorunluluğu bulunmayan anaokulu eğitimi, önümüzdeki eğitim öğretim dönem ile birlikte zorunlu hale gelmektedir. 5 yaşına gelmiş çocuklar için zorunlu tutulacak eğitim ile birlikte çocukların okula alışması hedefleniyor.

6 yaşında 1. Sınıfa başlaması gereken çocuklar için 2020-2021 eğitim öğretimi yılından itibaren 5 yaşına gelmeleri halinde anaokulu eğitimi zorunlu olacak.



Son Güncelleme: 23.09.2020 23:09
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