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Anadolu Vakfı başvuru şartları nelerdir? Bursun miktarı ne kadar? Başvuru formu ekranı (2021)

Anadolu Vakfı tarafından sağlanan burslardan faydalanmak isteyen öğrenciler başvuru şartlarının neler olduğunu merak etmeye başladı. Anadolu Vakfı tarafınca verilen bursun başvuru sorgulama işlemleri ve bursun ne kadar olduğu araştırılmaya devam ediliyor.

29 Aralık 2020 Salı 15:08
Anadolu Vakfı başvuru şartları nelerdir? Bursun miktarı ne kadar? Başvuru formu ekranı (2021)
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Anadolu Vakfı burs başvurusunu 2021 tarihinde intenet üzerinden yapılmaktadır. Koronavirüs nedeniyle 2020-2021 eğitim öğretim yılı için sağlanacak olan bursların verilmesi için mülakatın yapılmaması kararı verilmiştir. Devlet üniversitesinde eğitim almaya başlayacak olanlar ara sınıf ya da ilk sınıf olmaları fark etmeksizin bursa başvuru yapabilirler. Sanat ve spor alanlarında burs almak isteyen öğrencilerse özel yetenek sınavına tabii tutulmaktadırlar.

Anadolu Vakfı Burs Başvurusu Yapabilecek Olanlar Kimlerdir?

Anadolu Vakfı bursundan faydalanabilecek olan kişiler şu şekildedir:

  • Türkiye’de bulunan devlet üniversitelerinde lisans seviyesinde olan ve tam zamanlı öğrenci statüsüne sahip olanlar başvuruda bulunabileceklerdir.
  • Yüksek lisans eğitimi alan kişilere henüz bur verilememektedir.
  • Yurt dışında eğitim alan öğrencilere burs verilememektedir.

Anadolu Vakfı Burs Başvurusu İçin Sağlanması Gereken Şartlar Nelerdir?

Anadolu Vakfı burs Başvuru şartları şu şekildedir:

  • T.C. vatandaşı olan öğrenciler,
  • Başvuruda bulunan öğrencinin maddi açıdan ihtiyacı olması,
  • Devlet üniversitelerinde eğitim alan öğrenciler. Fakat açıköğretim veya uzaktan öğretim programında eğitim alanlar burstan yararlanamaz.
  • Başka kurumlardan burs alan öğrencilerin diğer bursları, Anadolu Vakfı bursunu almaya engel olmayacak.

Anadolu Vakfı Burs Çeşitleri Nelerdir?

Anadolu Vakfı burs türleri şu şekildedir:

  • Genel başarı bursları: Burs komisyonunun belirlemiş olduğu şartlara sahip olan ve akademik açıdan başarılı olan öğrencilere verilen bir büst türüdür. Bu öğrencilere maddi açıdan destek sağlayan ve tam zamanlı öğrenci olma şartı aranmaktadır.
  • Anadolu bursu: Sınırlı alımlar kapsamında çeşitli illerden seçilen öğrencilere verilmektedir. Anadolu Vakfı tarafından verilen burstur. Başarı sıralaması ve ihtiyaç sahibi olunması kapsamında bu burs sağlanmaktadır.
  • Engelli öğrenci bursu: her türlü engeli bulunan öğrencilere sağlanan burs türüdür.
  • Dış kaynaklı burslar: gerçek ya da tüzel kişiler tarafından yapılan bağışlar kapsamında sağlanan burslardır. Toplanmış olan burslarsa; genel başarı bursu ve talep bursu olacak şekilde ikiye ayrılır. Genel başarı bursu; başarıya ve ihtiyaç durumunu göz önünde bulundurularak verilen burslardır. Lakin talep bursu almak isteyen öğrencilere verilen bursu bağışçı tarafından karşılanması belirlenir.

Anadolu Vakfı Burs Başvuruları Nasıl Gerçekleştirilmektedir?

Anadolu Vakfı burs başvurusu yapabilmek için  https://www.anadoluvakfi.org.tr/form linki üzerinden erişilebilmektedir. Burs başvurularının başladığı tarihten itibaren bu sayfa üzerinden başvuru yapacak olan kişilerin başvuru formunu eksiksiz bir şekilde doldurması gerekir.

Burs Başvurusu İçin TIKLAYINIZ

2021 Anadolu Vakfı Burs Başvuru Tarih Aralığı Nedir?

2020-2021 eğitim öğretim yılında yapılacak olan Anadolu Vakfı burs başvuruları, 1 Eylül ile 30 Eylül tarihleri arasında başlamaktadır.

Anadolu Vakfı Burs Başvuru Sonuç Sorgulaması Nasıl Yapılır?

Anadolu Vakfı bursuna başvuru yapan kişilerin sonuçları öğrenebilmesi için aşağıda yer alan adımları izlemelidir:

  • Anadolu Vakfı resmi adresine giriş yapılmalı.
  • Ana sayfada yer alan işlem menüsünden Başvuru Sonuç butonu tıklanmalı.
  • Açılan sayfa üzerinden ilgili alana TC kimlik numarası yazılmalı ve ardından Sorgula butonu tıklanmalı.

Burs Sonuçlarını Öğrenmek İçin TIKLAYINIZ

Anadolu Vakfı Burs Ödemesi ile İlgili Bilinmesi Gerekenler Nelerdir?

Anadolu Vakfı bursunu alan kişilerin ödemeler hakkında bilmesi gerekenler şu şekildedir:

  • Burstan faydalanmaya başlayan kişilerin bankada kendi adına açılmış ir hesabı olmalıdır.
  • Burs ödemeleri yılın 9 ayı olacak şekilde ödenmektedir. Ekim ile Haziran ayına kadar burs ödemeleri kesintisiz olarak verilmektedir.
  • Burs başvurusunun sonuçları aralık ayında açıklandığı için burs almaya hak kazanmış olan kişilere ödemeler ocak ayı itibariyle yapılmaya başlanır. Bu nedenle Ekim, Kasım Aralık aylarına ait olan ödemelerde toplu olarak ocak ayında verilir.

Anadolu Vakfı Burs Başvurusunda İstenen Belgeler Nelerdir?

Anadolu Vakfı bursuna başvurmak isteyen bir öğrenci aşağıda yer alan belgeler ile başvuru yapmalıdır:

  • Kimlik fotokopisi,
  • Nüfus kayıt öneği,
  • İkametgah,
  • Cumhuriyet savcılığından sabıka kaydı öneği,
  • Gelir beyanı için çalışan ebeveynlerin ayrı ayrı maaş bordroları, ebeveynler esnaf veya çiftçi ise vergi levhaları, emekliler için gelir belgesi, çiftçiler için muafiyet söz konusu ise muhtardan alınmış onaylı belge,
  • Oturulan aile evi kira ise kira sözleşmesi,
  • Öğrenci belgesi,
  • Herhangi bir kredi kullanımı varsa bu kredi tutarına ilişkin belgeler,
  • Engelli veya ağır hasta olan ebeveyne ait sağlık kurulu raporu,
  • Altenatif Bank’tan hesap açılıp bu hesaba ait hesap cüzdan fotokopisinin

Posta yolu ile iletilmesi ve ilk bilgiler ile iletilen belgelerin karşılaştırılması sonucunda burs başvuruları sonuçlandırılmaktadır ve burs başvurusuyla ilgili ret ya da onay cevabı tarafınıza iletilmektedir.

Anadolu Vakfı Burs Devam Koşulları Nelerdir?

Anadolu Vakfı bursunu almaya hak kazanılması sonucunda öğrencilerin birtakım sorumlulukları yerine getirmesi gerekir.

Anadolu Vakfı bursu devam şartları şu şekildedir:

  • Anadolu Vakfı bursları öğretim programının devam ettiği süre zarfınca burs almaya hak kazanmış olan öğrencilere ödenir. Öğrencinin ailevi sebepler veya sağlık durumlarına bağlı olarak öğrenim sürelerinin uzaması halinde vakıfa bildirimde bulunarak bursunun uzatılmasını isteyebilir. Bursun uzamasına ilişkin değerlendirmenin sonucunda haklı bir sebep bulunur ise uzayan eğitim döneminde bursun devamı sağlanabilmektedir.
  • Anadolu Vakfı bursunu devamlı almak için dönem ya da yıllık not ortalamalarının vakıfa iletilmesi zorunlu olmaktadır. Yıl sonu not ortalaması 2.00’ın altı not alan öğrencilerin bursları kesilmektedir.
  • Burs almaya hak kazanmış olan öğrenci kaydını dondurmaları halinde Anadolu Vakfı’na bildirim de bulunarak burs alma işlemlerini durdurmalıdırlar. Bu şekilde yapılan burs durdurma işlemi sayesinde öğrenime devam edilen yıllar içerisinde yeniden burs almaya devam edileceği gibi eğitim öğretime ara verilen süreler burs kapsamının dışında tutularak öğrencinin hak kaybının önüne geçilmektedir.
  • Burs almaya hak kazanmış olan kimsenin üniversite veya bölümünü değiştirmesi durumunda nihai karar yeniden yapılarak değerlendirme sonucunda karar verilecektir.
  • Burs başvurusu yaparken gerçek dışı beyanda bulunulması sebebi ile burs süresinde bu yanlış beyanın fark edildiği halinde burs verme işlemi kesilecektir.
  • Öğrenim görülen lisans programında disiplin cezası alınması halinde Anadolu Vakfı bursları iptal edilir.
  • Yurtdışına Erasmus gibi öğrenim programları çerçevesinde eğitim amacıyla gidilmesi durumunda Anadolu Vakfı bildirimde bulunularak Erasmus dönemin içerisinde de burs alınabilir.


Son Güncelleme: 29.12.2020 15:08
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Anahtar Kelimeler:
Anadolu VakfıBursBaşvuru2021
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