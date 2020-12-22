Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Anadolu Üniversitesi tarafından 12,13,14,19,20,21 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilen güz dönemi AÖF sınavlarının yapılması ardından öğrenciler sonuçların açıklanacağı tarihi beklemeye başladılar. AÖF kapsamında okumakta olan binlerce öğrenci sınavların sonuçlarının ne zaman açıklanacağına yönelik araştırma yapmaya başladılar.

AÖF Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan açıklamaya bakıldığında, güz dönemi ara sınavları ve sınavlara ilişkin sürecin devam ettiği, bu sürecin tamamlanması ardından sınav sonuçlarının açıklanacağı ifade edildi. Ancak önceki dönemin sınav tarihlerine ve sonuçların açıklandığı tarihe bakıldığında 24 Haziran ile 8 Temmuz arasında gerçekleştirilen sınavların sonuçlarının 9 Temmuz tarihinde belli olduğu görülüyor. Buna bağlı olarak Anadolu Üniversitesi’nin yine aynı politikayı uygulaması halinde en geç 1-2 gün içinde sonuçların açıklanması bekleniyor.

Anadolu Üniversitesi AÖF sonuçları açıklandığında buraya tıklayarak sonuçlarınızı öğrenebilirsiniz.