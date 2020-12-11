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Anadolu Üniversitesi AÖF Güz dönemi vize sınavlarına ilişkin detaylar belli oldu

12-14 Aralık ve 19-21 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Anadolü Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, İktisat Fakültesi ve İşletme Fakültesi sınavları yaklaşırken çevrim içi yapılacak sınavda uygulanacak olan kurallar da belli oldu.

11 Aralık 2020 Cuma 22:56
Anadolu Üniversitesi AÖF Güz dönemi vize sınavlarına ilişkin detaylar belli oldu
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Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi ve İktisat İşletme Fakültelerinin sınavları yakın zamanda intenet üzerinden gerçekleştirilecek. Geçtiğimiz aylarda AÖF sınavların online olacağını duyurmuştu.

AÖF Güz Dönemi Vize Sınavları Ne Zaman?

1.Yarıyıl ve 5.Yarıyıl fark derslerinin sınavları 12-13-14 Aralık günleri yapılacak. 3, 5. Ve 7.yarıyılın güz vize sınavları ise 19-20 ve 21 Aralık tarihlerinde yapılacak. Sınav giriş bilgilerine 1 Aralık tarihi itibari ile https://aof.anadolu.edu.tr/anasayfa/Default.aspx adresine öğrenci otomasyonundan giriş yapılarak ulaşılabiliyor.

AÖF Güz Dönemi Vize Sınavları Nasıl Yapılacak?

AÖF güz dönemi vize sınavlarına  esinav.anadolu.edu.tr adresine giriş yaparak girilmektedir. Her sınavda 30 soru ve bu sorular için verilen 40’ar dakika bulunmaktadır. Her kişi için farklı olacak soruların çözümü sırasında sayfayı yenileme, geri gitme gibi sınav ekranında değişiklikler yapılması halinde sınav iptal olabilmektedir. Anormal aktivite olarak kabul edilen durumlarun tekrar yapılması ile öğrencinin sınavı geçersiz kabul edilmektektedir.



Son Güncelleme: 11.12.2020 22:56
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Anahtar Kelimeler:
AÖFGüzVize
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