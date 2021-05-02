ALES toksik olumluluk nedir, ne demek? ALES toksik olumluluk cevabı nedir?

Binlerce kişinin katılım sağladığı ALES bugün gerçekleşti. 81 ilde gerçekleştirilen ALES’te ‘toksik olumluluk’ sorusu damgasını vurdu.

Toksik olumluluk ne demek?

ALES sınavında adayların yanıtladığı toksik olumluluk sorusu, kavram olarak yıkıcı bir olay yaşandığında bu olayın yaşattığı olumsuzlukları yok sayıp, zoraki bir şekilde pozitif kalabilme çabası olarak adlandırılır. Toksik kelimesi zehirli anlamına gelir ve doğru bir davranış biçimi olmamakla birlikte kişiye zarar verir.

Toksik olumluluk davranışları nelerdir?

Gerçek hislerinizi yok saymak, küçümsemek ya da kabullenmemek

Hissettiğiniz duygular nedeniyle kendinizi güçsüz hissetmek, duygularınızı diğer insanlardan gizleyerek tam tersi biri gibi davranmak

Gerçek acıyı reddederek başka birinin deneyimini geçersiz kılmak