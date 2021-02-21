İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Denizli'de kumar operasyonu: 22 kişiye 99 bin TL ceza kesildi!
Denizli'de kumar operasyonu: 22 kişiye...
Ekvador’da spor muhabiri canlı yayında silahlı soyguna uğradı
Ekvador’da spor muhabiri canlı yayında...
Yarın o iki ilde kar tatili
Son Dakika
Yarın o iki ilde kar...
Kafe ve restoranların açılmasında hangi önlemler alınacak? İşte TSE standartları..
Son Dakika
Kafe ve restoranların açılmasında hangi...

ALES sonuçları ne zaman açıklanır, sınav sonuçlar için tarih belli mi?

Gece gündüz ders çalışıp, geleceğini inşa etmek isteyenler öğrenciler, ALES için kolları sıvadı. ALES, 21 Şubat Pazar günü itibariyle gerçekleşti ve öğrenciler büyük bir yükü üstlerinden attılar. Akademik anlamda ilerlemek isteyen kişiler, Alese girerek ter döktü. Peki, Ales ne zaman açıklanacak. Haberin detaylarında.

21 Şubat 2021 Pazar 15:24
ALES sonuçları ne zaman açıklanır, sınav sonuçlar için tarih belli mi?
Takip Et:

Alese giren öğrenciler, sınavın bitiminden ardından sonuçlarını merak etmeye başladı. Sınavdan belli bir süre geçtikten sonra sınav sonuçları ÖSYM tarafından açıklanmaktadır. Sınav sonuçlarının ardından kişiler, lisansüstü eğitimi kazanıp kazanmadıklarını öğrenebilmektedir. 

Sınav sonuçlarını merak edenler ise heyecanlı bir bekleyiş içerisindeler. Sınava girenler kişiler, sınav sonuçlarını, ÖSYM’nin resmi sitesi olan https://sonuc.osym.gov.tr linkinden T.C kimlik numarası ve Y.U numaraları ve şifreleri ile girerek öğrenebilecekler. ALES sonuçları ise eski dönem gibi evlere gönderilmeyecek. 

Ales sonuçlarının açıklanma tarihi

Korona sebepleriyle okulların eğitim görmediği bir dönemde sınavlarda bu sebeplerden dolayı ertelendi ve ertelenmeye devam etmekte. ALES’te ertelenen sınavlardan biri. Sınavın gerçeklemesinden sonra ise gözler, ÖSYM’nin sınavı ne zaman açıklayacağına dair duyuruya çevrildi. ÖSYM ise henüz hala bir açıklama yapmadı. 

ALES’te ise yanlışlar doğruları götürmekte. Adaylar, sınavda dört yanlış yaptıklarında bir doğruları çıkarılmaktadır. Sınavın sonucunda yer alan doğrular değerlendirmeye alınır. 

Ales ise; Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavıdır. Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı gibi kadrolara atamak için ÖSYM ALES’i düzenlemektedir. 



Son Güncelleme: 21.02.2021 15:24
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
ALESSonuçlarSınavÖSYM
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MEB 2021 yılında atanacak öğretmen sayısının ne zaman açıklayacak?
MEB 2021 yılında atanacak öğretmen sayısının ne zaman açıklayacak?
2021 Bu sene sınıfta kalma var mı, olacak mı?
2021 Bu sene sınıfta kalma var mı, olacak mı?
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan çocuklar için yeni oyun! Seyyah isimli oyun erişime açıldı
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan çocuklar için yeni oyun! Seyyah isimli oyun erişime açıldı
Yüz yüze eğitim hakkında flaş açıklama! 1 Mart'tan itibaren..
Yüz yüze eğitim hakkında flaş açıklama! 1 Mart'tan itibaren..
MEB'den yeni yüz yüze eğitim yazısı
MEB'den yeni yüz yüze eğitim yazısı
Fen Lisesine Doğan Cüceloğlu'nun adı verildi
Fen Lisesine Doğan Cüceloğlu'nun adı verildi

Popüler Haberler

Leyla Hanım filminin oyuncuları belli oldu mu ?
2021 yılında bekçi maaşları ne kadar oldu? 2021 lisans veya ön lisans mezunu olan bir bekçi maaşları
21 Şubat 2021 Pazar fındık fiyatları ne kadar? Fındık bugün kaç TL? İl İl Ticaret Borsası ve TMO güncel fındık fiyatları son durumu
Seksenler Butik Ali kimdir? Gerçek adı nedir? Hakan Bulut nereli, yaşı kaç?
100.000 TL'ye kadar alınabilecek 2. el arabalar listesi
2021 yılında öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? MEB 2021 kaç öğretmen ataması olacak? Öğretmen atama tarihleri
ALES sonuçları ne zaman açıklanır, sınav sonuçlar için tarih belli mi?
Evlenme yeterlilik belgesi nasıl alınır? 2021 Evlenme yeterlilik belgesi
Türk telekom 10 gb bedava internet nasıl yapılır? 2021
Masum 337. Bölüm bölüm fragmanı ve 22 Şubat 2021 Pazartesi özeti Kanal 7
Mantar yetiştiriciliğine 30 bin TL devlet desteği
AGİ desteği kimlere verilir, asgari geçim indirimi kimleri kapsar? 2021
Lens nasıl takılır ve çıkarılır? Lens temizlik ve çıkarılma zamanları
El ve ayak bakımının en önemli noktaları
Öğretmen Dizisi Mine kimdir? Gerçek adı nedir? Göksu Melek Ulucan rol aldığı yapımlar ve diziler
Kadınlar için muhteşem düz saç kesim modelleri 2021
Beni Bırakma oyuncu kadrosu ve dizi konusu
20 Şubat 2021 Cumartesi Reyting sonuçları dizi reyting sıralamasında kim birinci oldu?
Acemi Anneler dizisi Ceren (Yağmur Öztürk) kimdir?
Kova burcu haftalık burç yorumu 22 Şubat 2021 – 28 Şubat 2021
ALES sınavında 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? ÖSYM ALES puan hesaplama nasıl yapılır?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.