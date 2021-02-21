ALES sonuçları ne zaman açıklanır, sınav sonuçlar için tarih belli mi?

Alese giren öğrenciler, sınavın bitiminden ardından sonuçlarını merak etmeye başladı. Sınavdan belli bir süre geçtikten sonra sınav sonuçları ÖSYM tarafından açıklanmaktadır. Sınav sonuçlarının ardından kişiler, lisansüstü eğitimi kazanıp kazanmadıklarını öğrenebilmektedir.

Sınav sonuçlarını merak edenler ise heyecanlı bir bekleyiş içerisindeler. Sınava girenler kişiler, sınav sonuçlarını, ÖSYM’nin resmi sitesi olan https://sonuc.osym.gov.tr linkinden T.C kimlik numarası ve Y.U numaraları ve şifreleri ile girerek öğrenebilecekler. ALES sonuçları ise eski dönem gibi evlere gönderilmeyecek.

Ales sonuçlarının açıklanma tarihi

Korona sebepleriyle okulların eğitim görmediği bir dönemde sınavlarda bu sebeplerden dolayı ertelendi ve ertelenmeye devam etmekte. ALES’te ertelenen sınavlardan biri. Sınavın gerçeklemesinden sonra ise gözler, ÖSYM’nin sınavı ne zaman açıklayacağına dair duyuruya çevrildi. ÖSYM ise henüz hala bir açıklama yapmadı.

ALES’te ise yanlışlar doğruları götürmekte. Adaylar, sınavda dört yanlış yaptıklarında bir doğruları çıkarılmaktadır. Sınavın sonucunda yer alan doğrular değerlendirmeye alınır.

Ales ise; Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavıdır. Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı gibi kadrolara atamak için ÖSYM ALES’i düzenlemektedir.

