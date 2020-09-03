ALES sonuçları açıklandı

Akademik alanda çalışmak isteyen binlerce genç ALES sınavına girmişti. Geçtiğimiz günlerde yapılan ALES sınavının sonuçları merakla bekleniyordu. ÖSYM merakla beklenen ALES sonuçlarını açıkladı.
ÖSYM Başkanı açıklanacağını duyurmuştu
Sınav takviminden belirtilen tarihten önce açıklanan ALES sonuçları hakkında ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün açıklamalarda bulunmuştu. Aygün ALES sonuçlarının açıklanma tarihinin daha önce açıklanması için çalışmaları hızlandırdıklarını ve işlemlerin daha erken tamamlanacağını dile getirmişti.
Son Güncelleme: 03.09.2020 17:24