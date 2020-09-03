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ALES sonuçları açıklandı

ALES sonuçları açıklandı. Akademik eğitimlerine devam edecek olan binlerce gencin girdiği sınav sonuçları erken açıklandı. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün ALES sonuçları hakkında açıklamada bulundu.

03 Eylül 2020 Perşembe 17:24
ALES sonuçları açıklandı
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Akademik alanda çalışmak isteyen binlerce genç ALES sınavına girmişti. Geçtiğimiz günlerde yapılan ALES sınavının sonuçları merakla bekleniyordu. ÖSYM merakla beklenen ALES sonuçlarını açıkladı.


ÖSYM resmi resmi takviminde ALES sonuçlarının 7 Eylül’de açıklanacağını duyurmuştu. Ancak ÖSYM sınav sonuçlarını erkene aldı ve sonuçları resmi intenet sitesinden duyurdu. ALES sonuçlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://ais.osym.gov.tr/

ÖSYM Başkanı açıklanacağını duyurmuştu

Sınav takviminden belirtilen tarihten önce açıklanan ALES sonuçları hakkında ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün açıklamalarda bulunmuştu. Aygün ALES sonuçlarının açıklanma tarihinin daha önce açıklanması için çalışmaları hızlandırdıklarını ve işlemlerin daha erken tamamlanacağını dile getirmişti.



Son Güncelleme: 03.09.2020 17:24
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Anahtar Kelimeler:
ALESÖSYM
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