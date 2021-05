ALES sınavlarında 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? 2021 ALES puan hesaplaması nasıl yapılıyor?

2 Mayısıs 2021 tarihinde ALES’in ilk aşaması için sınav yapılacak. Saat 10.15’de başlayan sınavda 100 soru sorulacak. Yüksek lisans yapmak isteyenler için bu sınav fazlasıyla değer kazanmakta. Sınava girenlerin merakla beklediği soru ise 4 yanlışın 1 doğruyu götürüp götürmediği oldu.

ALES puan hesaplama nasıl yapılır?

ÖSYM tarafından her hazırlanan sınav gibi ALES’te çoktan seçmeli şekilde optik üzerine işaretleme yapılacak. Öğrenciler tarafından doldurulan sınav cevap kağıdı elektronik ortamda bilgisayarlar tarafından okunmakta.

Adayların cevaplamış olduğu soruların doğruları ve yanlışları hesaplanır. Daha sonrasında çıkan oranlara göre doğru sayısının yanlış sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puan üzerinden hesaplama yapılır.

Sınavda var olan her ters için adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması farklı şekilde hesaplanır. Ortaya çıkan sonuçlar doğrultusunda ham puanların ortalaması 50, standart sapması 10 olacak şekilde değiştirmeler yapılır. Her bölüm için farklı standart sapmalar hesaplanır. Sözel ve sayısal puanları hesaplanır. Ortaya çıkan sonuçlar ile her bölümün ağırlık puanı da hesaplanarak kayıtlara geçer.

ALES’te 4 yanlış 1 doğruyu götürür mü?

ÖSYM tarından hazırlanan her sınavda bu sistem geçerli. Yapılan her 4 yanlış için doğru yapılan 1 soru cevap kağıdından çıkartılıyor. Bu hesaplama yapılarak puan belirlenir.

ALES sınavında dikkate alınması gerekenler

Sınavı başladığı saatten sonra adayların dikkat etmesi gerekenler,