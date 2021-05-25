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ALES sınavından alınan puan kaç yıl geçerli? ÖSYM ALES geçerlilik süresi ne kadar?

2021 ALES sonuçlarının belli olması sonrasında binlerce aday ALES'ten alınan puanın kaç yıl geçerli olduğunu araştırmaya başladı. Peki, 'ÖSYM ALES geçerlilik süresi ne kadar?' sorusunun yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz.

25 Mayıs 2021 Salı 17:46
ALES sınavından alınan puan kaç yıl geçerli? ÖSYM ALES geçerlilik süresi ne kadar?
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Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), Türkiye'de lisansüstü eğitime girişte, yurtdışına lisansüstü eğitim için gidecek adayın seçimlerinde, teknik öğretmenler için mühendislik tamamlama programlarında ilgili kurumlarda kullanacakları puanların verildiği bir sınavdır. Sınavda alınan puanlar, istendiğinde sayılan bu amaçların doğrultusunda ilgili kurumlara adaylar tarafından verilecektir.

ALES geçerlilik süresi ne kadar?

ALES’ten alınan puanlar, sınav sonucunun açıklandığı günden itibaren beş yıl süre ile geçerlidir.


Son Güncelleme: 25.05.2021 17:46
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Anahtar Kelimeler:
ÖSYMALESAles Geçerlilik Süresi
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