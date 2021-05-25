ALES sınavından alınan puan kaç yıl geçerli? ÖSYM ALES geçerlilik süresi ne kadar?

ALES geçerlilik süresi ne kadar?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (), Türkiye'de lisansüstü eğitime girişte, yurtdışına lisansüstü eğitim için gidecek adayın seçimlerinde, teknik öğretmenler için mühendislik tamamlama programlarında ilgili kurumlarda kullanacakları puanların verildiği bir sınavdır. Sınavda alınan puanlar, istendiğinde sayılan bu amaçların doğrultusunda ilgili kurumlara adaylar tarafından verilecektir.

ALES’ten alınan puanlar, sınav sonucunun açıklandığı günden itibaren beş yıl süre ile geçerlidir.