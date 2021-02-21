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ALES sınavında 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? ÖSYM ALES puan hesaplama nasıl yapılır?

Yükseköğretim kurumlarında kadrolu olarak çalışmak ve yüksek lisans yapmak isteyen kişilerin katıldığı ALES sınavı ÖSYM tarafından yapılmaktadır. Bu sınavın puan hesaplaması da ÖSYM tarafından optik okuyucular ile yapılmaktadır. ALES sınavının puan hesaplamasının nasıl yapıldığı ise sınava katılacak kişiler tarafından merak edilen bir konudur. Tüm detaylar haberimizde.

21 Şubat 2021 Pazar 14:08
ALES sınavında 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? ÖSYM ALES puan hesaplama nasıl yapılır?
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ALES sınavı puan hesaplama işlemi ÖSYM tarafından belirlenmektedir. Yüksek Lisans yapmak için bu sınava girecek olan kişiler, puanların nasıl hesaplandığını da oldukça merak etmekte. Koronavirüs tedbirleri ile yapılacak olan sınavda, öğrenci girişleri saat 10.00’dan sonra yapılmayacak. 

ALES puan hesaplama 

Bu sınavda çoktan seçmeli sorular bulunmaktadır. Sınavın okunması ise optik okuyucular ile sağlanmaktadır. Hesaplanacak puanlar, her aday için sayısal,sözel ya da eşit ağırlıklı olarak 3 ağırlıklı puan şeklinde hesaplanacaktır. Her test için sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. 

4 yanlış 1 doğruyu götürecek mi?

4 yanlış 1 doğruyu götürmektedir. Yapılan her 4 yanlış soru için 1 doğru soru puanı kaybedilmektedir. Kalan netler ile de puan hesaplaması yapılmaktadır. 

ALES sınavı nedir?

ALES’in açılımı Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’dır. Üniversitelerde öğretim görevlisi,okutman,araştırma görevlisi,uzman,çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı vb. kadrolara atanmak için girilen sınavdır. 



Son Güncelleme: 21.02.2021 14:08
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ALESSınavPuan
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