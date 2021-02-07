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ALES sınavı sınav görevi başvuruları başladı

COVID-19 salgını nedeni ile ertelenen 2020 – ALES/2’nin 21 Şubat 2021’de yapılması kararı alındı. 2020 – ALES/2 sınavında görevli olmak isteyen öğretmenler için görev talebi ekranı açıldı.

07 Şubat 2021 Pazar 20:10
ALES sınavı sınav görevi başvuruları başladı
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21 Şubat 2021’de yapılacak ALES Sınavı için görev talebi ekranı açıldı. Sınavda görevli olmak isteyen öğretmenler, 9 Şubat 2021’e kadar ÖSYM GİS sistemine görerek, görev taleplerini yapabilecekler.

2021 ÖSYM sınav görevli ücretleri

Bina sınav sorumlusu 396 TL

Bina sınav sorumlusu yardımcısı 264 TL

Bina yöneticisi 264 TL

Bina yöneticisi yardımcısı 237 TL

Salon başkanı 237 TL

Gözetmen 198 TL

Yedek gözetmen 158 TL

Yardımcı gözetmen (engelli) 264 TL

Sınav görevlilerinin alacakları ücretler, %15’lik vergi dilimi doğrultusunda hesaplanıyor.



Son Güncelleme: 07.02.2021 20:10
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Anahtar Kelimeler:
ALESSınavGöreviBaşvurular
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