ALES sınavı sınav görevi başvuruları başladı

21 Şubat 2021’de yapılacak ALES Sınavı için görev talebi ekranı açıldı. Sınavda görevli olmak isteyen öğretmenler, 9 Şubat 2021’e kadar ÖSYM GİS sistemine görerek, görev taleplerini yapabilecekler.

2021 ÖSYM sınav görevli ücretleri

Bina sınav sorumlusu 396 TL

Bina sınav sorumlusu yardımcısı 264 TL

Bina yöneticisi 264 TL

Bina yöneticisi yardımcısı 237 TL

Salon başkanı 237 TL

Gözetmen 198 TL

Yedek gözetmen 158 TL

Yardımcı gözetmen (engelli) 264 TL

Sınav görevlilerinin alacakları ücretler, %15’lik vergi dilimi doğrultusunda hesaplanıyor.