ALES sınavı sınav görevi başvuruları başladı

21 Şubat 2021’de yapılacak ALES Sınavı için görev talebi ekranı açıldı. Sınavda görevli olmak isteyen öğretmenler, 9 Şubat 2021’e kadar ÖSYM GİS sistemine görerek, görev taleplerini yapabilecekler.
2021 ÖSYM sınav görevli ücretleri
Bina sınav sorumlusu 396 TL
Bina sınav sorumlusu yardımcısı 264 TL
Bina yöneticisi 264 TL
Salon başkanı 237 TL
Gözetmen 198 TL
Yedek gözetmen 158 TL
Yardımcı gözetmen (engelli) 264 TL
Sınav görevlilerinin alacakları ücretler, %15’lik vergi dilimi doğrultusunda hesaplanıyor.
Son Güncelleme: 07.02.2021 20:10