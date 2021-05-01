ALES sınavı ne zaman? ALES/1 sınavı saat kaçta başlayacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), ALES sınavıyla ilgili olarak son hatırlatmalarını yaptı. Beş sene boyunca geçerliliği olan sınav için koronavirüs salgınına karşı tedbirler alınarak gerçekleştirilecek. ALES sınavına girecek olan adaylar sınavla ilgili detaylara araştırmaya başladı.

ALES sınavı ne zaman, saat kaçta?

ALES/1 sınavı kaç dakika?

ALES sınavı 2 Mayısıs 2021 Pazar günü saat 10:15'te başlayacaktır. Adaylar en geç saat 10:00’a kadar sınav salonlarına girebileceklerdir.

Sınavda sayısal ve sözel testler bulunurken, saat 10.15'te başlayacak ve sürede 150 dakika olarak belirlenmiştir.

ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM, ALES sınav sonuçlarının 27 Mayısıs 2021 Perşembe günü açıklanacağını duyurdu.