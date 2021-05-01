İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Alkol satış yasağı ile ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama!
Son Dakika
Alkol satış yasağı ile ilgili...
Bakan Soylu'dan terör ve uyuşturucu açıklaması
Bakan Soylu'dan terör ve uyuşturucu...
Tam kapanmanın birinci gününde toplu taşımada yoğunluk!
Son Dakika
Tam kapanmanın birinci gününde toplu...
Bakan Koca'dan Sputnik V aşısı açıklaması
Bakan Koca'dan Sputnik V aşısı...

ALES sınavı ne zaman? ALES/1 sınavı saat kaçta başlayacak?

Lisans üstü eğitime geçişte, araştırma görevlisi, okutman gibi alanlara girmek için gerekli olan ALES sınavının ne zaman yapılacağı birçok kişi tarafından merak konusu oldu. ALES sınavı ne zaman, ALES/1 sınavı saat kaçta başlayacak sorularını yanıtlarını haberimizden bulabilirsiniz.

01 Mayıs 2021 Cumartesi 15:00
ALES sınavı ne zaman? ALES/1 sınavı saat kaçta başlayacak?
Takip Et:

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), ALES sınavıyla ilgili olarak son hatırlatmalarını yaptı. Beş sene boyunca geçerliliği olan sınav için koronavirüs salgınına karşı tedbirler alınarak gerçekleştirilecek. ALES sınavına girecek olan adaylar sınavla ilgili detaylara araştırmaya başladı.

ALES sınavı ne zaman, saat kaçta?

ALES sınavı 2 Mayısıs 2021 Pazar günü saat 10:15'te başlayacaktır. Adaylar en geç saat 10:00’a kadar sınav salonlarına girebileceklerdir.

ALES/1 sınavı kaç dakika?

Sınavda sayısal ve sözel testler bulunurken, saat 10.15'te başlayacak ve sürede 150 dakika olarak belirlenmiştir.

ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM, ALES sınav sonuçlarının 27 Mayısıs 2021 Perşembe günü açıklanacağını duyurdu.




Son Güncelleme: 01.05.2021 15:00
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
ALESAles/1 SınavıAles Sınavı Saat Kaçta
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2021 Kaymakamlık Sınavı ne zaman yapılacak? Kaymakamlık Sınav tarihi belli mi?
2021 Kaymakamlık Sınavı ne zaman yapılacak? Kaymakamlık Sınav tarihi belli mi?
Ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır? 2021 Ücretli öğretmenlik başvuru şartları
Ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır? 2021 Ücretli öğretmenlik başvuru şartları
ÖSYM Online YKS sınavı başvuru nasıl yapılır?
ÖSYM Online YKS sınavı başvuru nasıl yapılır?
Sivil Havacılık Pilot sınavları ne zaman yapılacak? PPL sınavları iptal mi edildi?
Sivil Havacılık Pilot sınavları ne zaman yapılacak? PPL sınavları iptal mi edildi?
2021 MSÜ tercihleri nasıl yapılır? MSÜ tercih kılavuzu yayımlandı
2021 MSÜ tercihleri nasıl yapılır? MSÜ tercih kılavuzu yayımlandı
En İyi ücretsiz online eğitim platformu siteleri
En İyi ücretsiz online eğitim platformu siteleri

Popüler Haberler

ALES sınavı ne zaman? ALES/1 sınavı saat kaçta başlayacak?
Fahrettin Koca, "Hedef: 18 yaş ve üstüne de aşı"
İş Bankası esnek ödeme ve uygun faizle 120 ay vadeli 100.000 TL konut kredisi hesaplama ve geri ödeme planı 1 Mayısıs 2021
KOSGEB Esnaf Destek Mayısıs 2021 Şartları Nelerdir? Faizsiz Esnaf Kredisi Geri Ödeme Koşulları ve Kesintiler
Engelli vatandaşlara devletin sağladığı maddi yardımlar nelerdir? Engellilere devletten 11 maddi yardım
Subay ve Yedek Subay olmak için aranan şartlar nelerdir? Kimler nasıl Subay olabilir?
Garanti BBVA 10.000 TL ile yaz kredisi kampanyası faiz oranları ve şartları belli oldu! 2021 Cumartesi Mayısıs
vakıfbank ne kadar emekli promosyonu veriyor? 2021 Vakıfbank emekli promosyon başvuru şartları
Bugün kimin maçı var? TV 1 Mayısıs 2021 Cumartesi canlı maç yayın saatleri
Beşiktaş-Hatayspor maçı saat kaçta? Beşiktaş-Hatayspor muhtemel 11’ler
Akıncı dizisi Nergis kimdir? Gerçek adı ne? Büşra Develi oynadığı diziler
Dondurulmuş Instagram hesabı geri nasıl açılır? 2021 Dondurulmuş Instagram hesabı yeniden açma işlemleri
Acil destek kredisi nedir? Hangi bankalar bu kredileri veriyor? 2021
Ramazan ayında gün gün kılınacak namazlar nelerdir? Ramazan ayı 18. gece namazı nasıl kılınır?
1 Mayısıs işçi bayramı mesajları ve sözleri; en yeni, en farklı 1 Mayısıs kutlama mesajları
1 Mayısıs İşçi Bayramı emekçi sözleri - 1 Mayısıs İşçi Bayramı kutlama mesajları
Emanet dizisi Cansu kimdir? Rüya Coriç kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Kredi notu düşük olana kredi veren bankalar ve şartları Mayısıs 1 2021
AGİ formu nasıl doldurulur? 2021 AGİ formuna eş ve çocuk bilgisi nasıl yazılmalıdır?
Türk Telekom 10 GB internet kampanyası katılım şartları ve detayları
Hayatın Ritmi Dr. Halit Yerebakan kimdir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.