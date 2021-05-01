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ALES sınavı kaç dakika sürüyor? 2 Mayıs ALES kaçta başlayıp kaçta bitecek?

Akademik kariyer yapmak isteyenlerin mutlaka ilk girmesi gerekn sınav olan ALES sınavı hakkında bilinmeyenleri sizler için derledik. ALES sınavı kaç dakika sürüyor? ALES sınavının başlama saati kaç? ALES sınavı hangi gün yapılacak? İşte detaylar.

01 Mayıs 2021 Cumartesi 23:52
ALES sınavı kaç dakika sürüyor? 2 Mayıs ALES kaçta başlayıp kaçta bitecek?
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ALES sınavı yarın yani 2 Mayıs pazar günü gerçekleştirilecek. Sınav öncesi öğrenciler sınavın ne zaman başlayacağını ve kaç dakika süreceğini merak etmeye başladı. ALES sınavı kaçta başlayacak? ALES sınavı 2 Mayıs sonuçları ne zaman açıklanır? İşte detaylar.

Sınav giriş belgelerinin geçtiğimiz günlerde erişime açılmasının ardından okullarının yerini öğrenen öğrenciler sınavla ilgili merak edilenleri araştırmaya başladı. Tam kapanma nedeniyle sınava nasıl gidip geleceklerini merak eden öğrenciler bir yandanda sınavın ertelenip ertelenmediğini merak ediyor.

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada sınavın belirtilen gün ve saatte yapılacağı ifade edildi. Ayrıca sınav giriş belgeleri ile yola çıkanlar herhangi bir cezai yaptırıma konu olmayacaklar.

Sınav ise sabah saat 10.15'te başlayacak. Sınav yerine ulaşmak isteyenler erken saatlerde yola çıkmalı. ÖSYM tarafından getirilen kurallar neticesinde saat 10.00'dan sonra sınav salonuna giriş yapılamayacak. ALES sınavı tam 150 dakika sürecek. 

ALES sınav giriş belgeleri ÖSYM sitesinden AİS sistemine tc numaraları ve şifreler yazılarak alınıyor. 




Son Güncelleme: 01.05.2021 23:52
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ALESAles Sınavı
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