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ALES sınavı girişte hangi belgeler gerekli? ALES refakatçi belgesi alınabiliyor mu?

2021 yılının ilk ALES sınavı yarın yapılacak. ALES sınavına girecek olan adaylar ALES sınavı girişte hangi belgeler gerekli, ALES sınavında refakatçi izin belgesi almak gerekli mi sorularının yanıtlarını aramaya başladı.

01 Mayıs 2021 Cumartesi 19:40
ALES sınavı girişte hangi belgeler gerekli? ALES refakatçi belgesi alınabiliyor mu?
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Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından her yıl üç kez yapılan ALES Sınavı yarın düzenleniyor. Sınava ilk kez katılacak olan adayların kafasında birçok soru işareti bulunuyor. ALES sınavı yarın sabah 10:15’te başlayacak ve toplamda 150 dakika sürecek. ALES sınavına girecek adaylar alet sınavında refakatçi izin belgesi gerekiyor mu, ALES girerken hangi belgeler lazım sorularının yanıtlarını aramaya başladı.

ÖSYM tarafından her yıl üç kere yapılan ALES Sınavının, 2021 yılı ilk sınav yarın yapılacak. Sınav yarın sabah 10:15’te başlıyor. Sınav salonlarına alımlar sabah 10:00’da duracak. Dolayısıyla sınav merkezine erkenden gitmeniz gerekiyor. Sınava ilk kez girecek adaylar ALES sınavında hangi belgeler gerekiyor, ALES sınavında refakat izin belgesi olur mu sorularının yanıtlarını aramaya başladı.

ALES Sınavında Hangi Belgeler Gerekli?

ALS girerken bazı belgeler istenmektedir. Bu belgeler arasında geçerlilik süresi dolmamış olan pasaport, TC kimlik kartı ve nüfus cüzdanı gerekiyor. Ayrıca sınava girerken sınav giriş belgesinin yanı sıra bu belgeler gerekmektedir. Bu belirtilen belgelerin dışında Türk vatandaşlığından ayrılan kişiler ve bunların mirasçıları olanlar pembe veya mavi kartla gelmeleri gerekiyor. Ayrıca pasaportu olmayan KKTC vatandaşları, kimlik numarası bulunan ve fotoğrafı olan KKTC kimlik kartının aslıyla giriş yapmaları gerekiyor.

Yeni kimlik kartına başvuran vatandaşlarımızın yeni kimlik kartları gelmediyse geçici kimlik belgesinin kabul edileceğini bildirmek isteriz. Geçici kimlik belgesi alan kişilerin bölgesinde fotoğraf bulunması gerekiyor. Geçici kimlik belgesinde fotoğraf olmayan vatandaşlar sınava alınmayacak. Ayrıca meslek kimlik kartı, öğrenci kimlik kartı, bunlara benzer tüm belgeler, sürücü belgesi gibi belgeler sınava giriş için yeterli kabul edilmeyecektir.

Sınava getirdiğiniz nüfus cüzdanınızda soğuk damga basılı olmalıdır. Ayrıca kimlik kartınızın üstünde yüzünüzün tanınmasını sağlayacak olan güncel bir fotoğrafın bulunması gerekiyor. Kimlik kartında TC kimlik numarası bulunması gerekiyor. Pasaport getirecek olanların pasaport sürelerinin geçerli olması gerekmektedir. Ayrıca üzerinde soğuk bir damga, adayın güncel fotoğrafı veya TC kimlik numarası olmayan nüfus cüzdanları ve süresi bitmiş olan pasaportlar sınava giriş için kabul edilmeyecek.

Yukarıda bahsettiğimiz belgelerin herhangi birinin eksik olması durumunda, adayın mazereti her ne olursa olsun sınava kesin olarak alınmayacaktır.

Sınav binasına giriş esnasında sınav görevlileri ve güvenlik görevlerini yaptığı kimlik kontrolleri ile karşılaşmalar sırasında nüfus cüzdanında herhangi bir yıpranma bulunması, güncel bir fotoğraf olmaması, soğuk damga, mühür eksikliği veya TC kimlik numarası eksikliği bulunuyorsa sınava alınmayacaktır. Bu açıdan eski kimlik kartınızı yeni verilen kimlik kartlarıyla değiştirmenizde fayda olacaktır.

6114 sayılı kanunda bulunan dokuzuncu madde çerçevesinde adaylara biyometrik kimlik doğrulaması yapılacaktır. Gerekli görüldüğü hallerde parmak izi alınabilecektir. Herkesin tüm hakları diğer sınavlarda kullanılmak üzere saklanacaktır.

Yukarıda bahsedilen şartları yerine getirmeyen adaylar, ÖSYM sınav görevleri, bina ve salon görevlileri tarafından sınava alınsalar bile sınavları geçersiz sayılacaktır.

ALES Refakatçi Belgesi Gerekli mi?

Tam kapanma sürecine girdiğimiz için içişleri bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre ALES sınavına girecek olan adaylar yanına bir tane refakatçi alabilecektir. ALES sınavına katılacak kesinleşen adayların, sınava katılım belgesi almaları halinde yanlarında anne, baba, kardeş veya eş alabilecektir. Sınav günü refakatçi olarak adayın yanında gidenler yasaktan muaf tutulacaktır.




Son Güncelleme: 01.05.2021 19:40
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Anahtar Kelimeler:
ALESGerekli Belgeler
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