ALES sınava giriş belgesi sorgulama ekranı

21 Şubat Pazar günü 81 ilde gerçekleşecek olan ALES, giriş belgeleri ÖSYM’nin resmi intenet sitesinde yayınlandı. Öğrenciler bu sınava yüksek lisans eğitimi almak için giriyorlar. Aynı zamanda bu sınav 5 yıl geçerlidir.

21 Şubat Pazar günü yapılacak olan sınavda 50 sayısal 50 sözel sorusu bulunmaktadır. ALES geçen sene Aralık ayında gerçekleşecekti fakat Covid-19 salgını sebebi ile ertelenmişti. Yüksek lisans yapmak isteyen öğrencilerin girdiği bu sınav 81 ilin merkezinde gerçekleşecek. Sınava girerken adayların giriş belgelerini yanında bulundurması gerekmektedir.

21 Şubat Pazar günü gerçekleşecek sınav saat 10.15’de başlayacak. Sınav saatinden en az 1 saat 15 dakika önce sınav yerlerinde hazır olmaları gerekiyor. Sınav süresi ise 150 dakika olacak. ALES GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA

Puanın 5 yıl geçerli olduğu bu sınavda adayların ham puanlarının ortalaması ve bunun yanı sıra standart sapması ayrı hesaplanmaktadır. Hesaplamada adayların ham puanları ortlaması 50, standart sapması 10 olan puanlara dönüştürülüyor.

Bu sayede adayların sayısal ve sözel puanları hesaplanıyor. Bu puanlar aracılığı ile adayların puanlaması üç kategoride oluyor, sayısal, sözel ve eşit ağırlık.