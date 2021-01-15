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ALES ne zaman olacak? ALES 2 sınavı tarihi ne? ÖSYM'den sınav takvimi hakkında açıklama geldi

Pandemi nedeniyle ÖSYM sınav takviminde değişikliğe gitmişti. Ertelenen sınavlardan biri de ALES sınavı oldu. ALES sınavına hazırlanan binlerce kişi 2021 ALES 2 sınavının ne zaman yapılacağını merak ediyor.

15 Ocak 2021 Cuma 18:32
ALES ne zaman olacak? ALES 2 sınavı tarihi ne? ÖSYM'den sınav takvimi hakkında açıklama geldi
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ÖSYM pandemi nedeniyle sınavları ertelemişti. 2021 yılı itibariyle ertelenen ALES 2 sınavının ne zaman yapılacağı konusunda söylentiler ortaya atılıyor. Adaylar sınav tarihini merak ediyordu. ÖSYM’den son dakika açıklaması geldi.

Yapılan açıklamada Kovid-19 salgınının ülkemizde yayılmasının önlenmesine yönelik almış olduğu yeni tedbirler kapsamında, Başkanlığımızca 2020 Yılı ÖSYM Sınav Takviminde ilan edilmiş olan ALES/2, YÖKDİL/2, DUS, STS Diş Hekimliği, e-YDS/13, DİB-MBSTS, YDUS ile DHBT sınavları ileri bir tarihe ertelenmiştir.

Söz konusu sınavların uygulanacağı tarihler, Kovid-19 salgını sürecinde konuya ilişkin alınacak kararlar çerçevesinde ve Sağlık Bakanlığının görüşleri doğrultusunda yeniden belirlenerek adayların ve kamuoyunun bilgisine sunulacaktır." İfadelerine yer verildi.

Bu açıklamanın ardından herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Bu kapsamında ALES 2 sınavının tarihi henüz belli olmadı. Ancak ÖSYM aşılama sürecinim başlamasıyla sınav takvimini ilerleyen günlerde belirleyebilir ve adaylara bilgi verebilir. Sınav takvimlerinin açıklanması halinde sınav tarihlerini haberimizde bulabilirsiniz.



Son Güncelleme: 15.01.2021 18:32
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Anahtar Kelimeler:
ÖSYMALES 2SınavTarih
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