ALES ne zaman olacak? ALES 2 sınavı tarihi ne? ÖSYM'den sınav takvimi hakkında açıklama geldi

ÖSYM pandemi nedeniyle sınavları ertelemişti. 2021 yılı itibariyle ertelenen ALES 2 sınavının ne zaman yapılacağı konusunda söylentiler ortaya atılıyor. Adaylar sınav tarihini merak ediyordu. ÖSYM’den son dakika açıklaması geldi.
Söz konusu sınavların uygulanacağı tarihler, Kovid-19 salgını sürecinde konuya ilişkin alınacak kararlar çerçevesinde ve Sağlık Bakanlığının görüşleri doğrultusunda yeniden belirlenerek adayların ve kamuoyunun bilgisine sunulacaktır." İfadelerine yer verildi.
Bu açıklamanın ardından herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Bu kapsamında ALES 2 sınavının tarihi henüz belli olmadı. Ancak ÖSYM aşılama sürecinim başlamasıyla sınav takvimini ilerleyen günlerde belirleyebilir ve adaylara bilgi verebilir. Sınav takvimlerinin açıklanması halinde sınav tarihlerini haberimizde bulabilirsiniz.