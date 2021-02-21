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ALES ne zaman çıkılmaz, ilk kaç dakikada sınavdan çıkılmaz?

21 Şubat Pazar günü 88 merkezde gerçekleşecek olan ALES sınavı için geri sayım başladı. Koronavirüs tedbirlerinin alınmasının ardından adaylara maske dağıtımı yapılacak. 150 dakika sürecek olan ALES sırasında ne zaman çıkılmaz? İlk kaç dakikadan sonra sınavdan çıkılmaz?

21 Şubat 2021 Pazar 12:23
ALES ne zaman çıkılmaz, ilk kaç dakikada sınavdan çıkılmaz?
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ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınav 21 Şubat 2021 saat 10.00’da gerçekleşecek. 88 merkezde gerçekleşecek olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) koronavirüs tedbirlerine uyularak sınav salonları hazırlandı. 150 dakika sürecek olan sınavda adaylar ilk kaç dakikadan sonra sınav salonlarından çıkabilirler?

2 buçuk saat sürecek olan sınav 10.15’de başlayıp 12.45’de son bulacak.

Sınavda ilk kaç dakikadan sonra çıkılabilir?

Sınav sırasında adaylar sınavın 110 dakikasını tamamlamadan ve sınavın son 15 dakikası içerisinde adaylar sınav salonundan çıkamazlar. 



Son Güncelleme: 21.02.2021 12:23
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Anahtar Kelimeler:
ÖSYMALESDakika150110
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