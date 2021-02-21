ALES ne zaman çıkılmaz, ilk kaç dakikada sınavdan çıkılmaz?

tarafından gerçekleştirilen sınav 21 Şubat 2021 saat 10.00’da gerçekleşecek. 88 merkezde gerçekleşecek olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı () koronavirüs tedbirlerine uyularak sınav salonları hazırlandı.sürecek olan sınavda adaylar ilk kaç dakikadan sonra sınav salonlarından çıkabilirler?

2 buçuk saat sürecek olan sınav 10.15’de başlayıp 12.45’de son bulacak.

Sınavda ilk kaç dakikadan sonra çıkılabilir?

Sınav sırasında adaylar sınavın 110 dakikasını tamamlamadan ve sınavın son 15 dakikası içerisinde adaylar sınav salonundan çıkamazlar.