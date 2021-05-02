ALES adayından ÖSYM’ye maske protestosu

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi (2021/1 ALES ) sınavı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapıldı. Sınava giren binlerce aday toplam 100 sorudan oluşan sözel ve sayısal soruları cevaplandırdı. Saat 10.15’de başlayan sınav 150 dakikanın ardından 12.45’de sona erdi. Adaylar sınavda aldıkları puanı açıklandığı andan itibaren 5 yıl içerisinde amaçları doğrultusunda değerlendirebilecek.
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Sınavda maske takılmayacağı söylenince salonu terketti
Sınava girmek için Nişantaşı Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne gelen bir kız öğrenci, sınav sırasında maskelerin çıkarılacak olmasını protesto ederek sınav salonunu terk etti. Öğrenci, "Madem sınav, on binlerce vaka varken ertelenmiyor, hiç değilse maske zorunluluğu kalabilir. Dört duvar kapalı alanda, belirli sayıda kişi iki buçuk saat bulunacağız. Birisi evinin konforunda sınav yapacak diye benim hayatımdan bir sene daha gidiyor. Bir sene gitmesin istiyorsam hayatım riske giriyor" şeklinde konuştu.