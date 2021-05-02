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ALES adayından ÖSYM’ye maske protestosu

Türkiye’nin her yerinden adayların katıldığı ALES sınavı bugün koronavirüs tedbirleri kapsamında yapıldı. Sınava katılan bir öğrenci sınavda maske takılmamasını protesto etmek amacıyla sınav salonunu terketti.

02 Mayıs 2021 Pazar 18:38
ALES adayından ÖSYM’ye maske protestosu
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Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi (2021/1 ALES ) sınavı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapıldı. Sınava giren binlerce aday toplam 100 sorudan oluşan sözel ve sayısal soruları cevaplandırdı. Saat 10.15’de başlayan sınav 150 dakikanın ardından 12.45’de sona erdi. Adaylar sınavda aldıkları puanı açıklandığı andan itibaren 5 yıl içerisinde amaçları doğrultusunda değerlendirebilecek.

Adaylar ve Görevliler Sokağa Çıkma Yasağı’ndan Etkilenmedi

ÖSYM sınav öncesinde COVİD-19 tedbirleri kapsamında sınav salonlarını dezenfekte etti. Adaylar ve sınavdaki görevliler sokağa çıkma yasağından etkilenmedi. Adayların ve sınav görevlilerinin HES kodları alındı ve görevliler adaylara binalara girerken tarafından sosyal mesafelerine uymaları konusunda uyarılarda bulundu. İsteyen adaylar ve sınav görevlilerine dezenfekte malzemeleri dağıtıldı.

Sınavda maske takılmayacağı söylenince salonu terketti

Sınava girmek için Nişantaşı Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne gelen bir kız öğrenci, sınav sırasında maskelerin çıkarılacak olmasını protesto ederek sınav salonunu terk etti. Öğrenci, "Madem sınav, on binlerce vaka varken ertelenmiyor, hiç değilse maske zorunluluğu kalabilir. Dört duvar kapalı alanda, belirli sayıda kişi iki buçuk saat bulunacağız. Birisi evinin konforunda sınav yapacak diye benim hayatımdan bir sene daha gidiyor. Bir sene gitmesin istiyorsam hayatım riske giriyor" şeklinde konuştu.




Son Güncelleme: 02.05.2021 18:38
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ÖSYMALES
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