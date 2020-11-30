ALES 6 Aralık sınavı ertelendi mi? ÖSYM 2020 ALES iptal mi edilecek?

6 Aralık ALES ertelendi mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Kasım akşamı kabine toplantısının sonrasında koronavirüs vakalarının artmasının ardından yeni yasakları açıkladı. Adaylar, hafta sonu yasaklarının ardından 6 Aralık Pazar günü yapılacak ALES sınavının iptal edilip edilmeyeceğini merak etmeye başladı.

ALES Sınavı İptal Mi Edildi? 6 Aralık ALES Sınavı Ertelendi Mi?

Erdoğan açıklamasında şunları söyledi: “Hafta içi her gün gece saat 21,00 ile sabah 05,00 arasında genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanacaktır. Hafta sonları cuma akşamı 21'den pazartesi sabahı 5'e kadar kesintisiz devam edecektir. Yani Cumartesi- Pazar artık evlerimizdeyiz. Hafta içi her gün gece saat 21 ile sabah 5 arasında genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanacaktır" 6 Aralık Pazar günü yapılması planlanan ALES sınavına ilişkin ÖSYM henüz bir açıklama yapmadı.