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ALES 6 Aralık sınavı ertelendi mi? ÖSYM 2020 ALES iptal mi edilecek?

6 Aralık günü gerçekleştirilecek ALES sınavı oturumunun ertelenip ertelenmediği merak konusu oldu. Son zamanlarda artan vakalardan sonra alınan yeni tedbirler kapsamında uygulanan yeni kısıtlamalara ALES sınavı da dahi olup olmadığı araştırılmaya devam ediliyor.

30 Kasım 2020 Pazartesi 21:16
ALES 6 Aralık sınavı ertelendi mi? ÖSYM 2020 ALES iptal mi edilecek?
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6 Aralık ALES ertelendi mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Kasım akşamı kabine toplantısının sonrasında koronavirüs vakalarının artmasının ardından yeni yasakları açıkladı. Adaylar, hafta sonu yasaklarının ardından 6 Aralık Pazar günü yapılacak ALES sınavının iptal edilip edilmeyeceğini merak etmeye başladı.

ALES Sınavı İptal Mi Edildi? 6 Aralık ALES Sınavı Ertelendi Mi?

Erdoğan açıklamasında şunları söyledi: “Hafta içi her gün gece saat 21,00 ile sabah 05,00 arasında genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanacaktır. Hafta sonları cuma akşamı 21'den pazartesi sabahı 5'e kadar kesintisiz devam edecektir. Yani Cumartesi- Pazar artık evlerimizdeyiz. Hafta içi her gün gece saat 21 ile sabah 5 arasında genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanacaktır" 6 Aralık Pazar günü yapılması planlanan ALES sınavına ilişkin ÖSYM henüz bir açıklama yapmadı.



Son Güncelleme: 30.11.2020 21:16
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Anahtar Kelimeler:
ALESSınavÖSYMKoronavirüs
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