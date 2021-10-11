ALES/3 son başvuru ne zaman? ALES/3 başvurusu ne zaman bitiyor

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı için sona geliniyor. Yüksek lisans ve doktora yapmak isteyen adaylardan İngilizce yeterlilik puanı isteniyor. Bu kapsamda adaylar ALES sınavına giriş yapıyor.

ALES/3 son başvuru tarihi

tarafından yılda 3 kez düzenlenen ALES sınavının bu yılki üçüncüsü için başvurular başladı. Adaylar ALES/3 sınavı son başvurular ne zaman merak ediyor.

ALES sınavı son başvuru tarihi ÖSYM sınav takviminde yer alıyor. Buna göre adayların 14 Ekim’e kadar ALES 3 başvurularını yapması istendi. Adaylar başvurularını ÖSYM Aday İşlemleri kısmından gerçekleştirebilecek.

ALES/3 başvuru ücreti

2021 yılı ALES 3 başvuru ücreti ÖSYM tarafından açıklandı. ALES/3 başvuru ücreti bu yıl 145 TL olarak açıklandı.