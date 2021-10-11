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ALES/3 son başvuru ne zaman? ALES/3 başvurusu ne zaman bitiyor

ALES sınavı için başvurular başladı. ÖSYM tarafından yılda üç kez düzenlenen ALES sınavının bu yılki son sınavı için başvuru süreci başladı. İngilizce yeterlilik sınavı ALES başvurularında sona haftaya girildi. Adaylar ALES/3 sınavı başvuru ne zaman bitiyor, son başvuru tarihi ne zaman sorusunu araştırıyor.

11 Ekim 2021 Pazartesi 13:43
ALES/3 son başvuru ne zaman? ALES/3 başvurusu ne zaman bitiyor
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Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı için sona geliniyor. Yüksek lisans ve doktora yapmak isteyen adaylardan İngilizce yeterlilik puanı isteniyor. Bu kapsamda adaylar ALES sınavına giriş yapıyor.

ÖSYM tarafından yılda 3 kez düzenlenen ALES sınavının bu yılki üçüncüsü için başvurular başladı. Adaylar ALES/3 sınavı son başvurular ne zaman merak ediyor.

ALES/3 son başvuru tarihi

ALES sınavı son başvuru tarihi ÖSYM sınav takviminde yer alıyor. Buna göre adayların 14 Ekim’e kadar ALES 3 başvurularını yapması istendi. Adaylar başvurularını ÖSYM Aday İşlemleri kısmından gerçekleştirebilecek.

ALES/3 başvuru ücreti

2021 yılı ALES 3 başvuru ücreti ÖSYM tarafından açıklandı. ALES/3 başvuru ücreti bu yıl 145 TL olarak açıklandı.


Son Güncelleme: 11.10.2021 13:43
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Anahtar Kelimeler:
ALESÖSYM
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