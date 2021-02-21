ALES 3 sınavı ne zaman yapılacak? ÖSYM ALES sınavları ne zaman yapılacak?

ÖSYM tarafından pandemi nedeniyle daha önce ertelenen ALES2, 21 Şubat Pazar günü gerçekleştirildi. Sınavdan çıkan adaylar bir sonraki ALES için hazırlıklara başladı. ÖSYM’nin yayınladığı sınav takvimi ile ALES 3 tarihi belli oldu.

ALES 3 sınavı ne zaman?

Koronavirüs salgını nedeniyle ÖSYM’nin sınav takviminde değişikliğe gidilmiş ve bu nedenle 2020 yılında yalnızca 2 ALES yapılabilmişti. Bu nedenle ALES 3 sınavı, 2021 senesinin ilk ALES’i olacak. ALES 3 sınavı, 2021 yılında yapılması nedeniyle takvimde ALES 1 olarak yer aldı. Buna göre 2021 ALES takvimi şöyle şekillendi:

ALES puanları ne kadar süre geçerli?

ALES 1, 2 Mayısıs 2021 tarihinde yapılacak. Sınav başvuruları 12-22 Mart tarihleri arasında yapılacak ve sınav sonuçları ise 27 Mayısıs’ta ilan edilecek.

ALES’te her test için, adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması hesaplanarak, adayların ham puanları, ortalaması 50 ve standart sapması 10 olan puanlara dönüştürülecek.

Buna göre her aday için sayısal ve sözel standart puanlar hesaplanacak. ALES’ten alınan puanlar sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerlidir.