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ALES 3 sınavı ne zaman olacak? ÖSYM bu dönemin 3. ALES sınavının tarihini bildirdi

2 Mart itibariyle açıklanan ALES 2 sınavının ardından akademisyen olmak isteyenler ALES 3 sınavının ne zaman yapılacağını merak ettiler? Çok geçmeden ÖSYM’ den yanıt gelerek ales3 sınavının tarihi hakkında açıklamada bulundu. Peki, 2021 ales3 sınavının tarihi ne zaman?

04 Mart 2021 Perşembe 15:02
ALES 3 sınavı ne zaman olacak? ÖSYM bu dönemin 3. ALES sınavının tarihini bildirdi
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2021 ALES 3 sınav tarihi

2021-ALES Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 1, 2 Mayısıs itibariyle yapılacağı duyuruldu. Başvurularsa12-22 Mart 2021 tarih aralığında başlayacak.Başvuruyu kaçıran adaylar için en geç başvuru tarihi 1 Nisan 2021 olarak belirlendi. Yapılan sınavın sonuçlarıysa 27 Mayısıs'ta açıklanacak. Yıl içerisinde yapılması planlanan diğer ALES sınavlarıysa 19 Eylül ve 21 Kasım tarihinde yapılması planlanmakta.

ALES ‘in başvuru şartları neler?

Daha çok yüksek lisans başvuruları için girilen bir sınav olarak bilinen ALES, Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına açıktan veya öğretim elemanı dışındaki kadrolardan naklen yer ataması için Yüksek Lisan ve Doktoraya başvurulma hakkına tabi tutulan bir sınavdır.

Sınava lisans üzerinden mezun olan yâda lisanstan mezun olacağı bildirilen üniversite öğrencileri katılabilir. ALES’ ten ortalama bir puan alındığı takdirde 5 yıl geçerlilik süresi mevcuttur.



Son Güncelleme: 04.03.2021 15:02
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Ales3ALESÖSYMSınavAkademisyenÜniversite
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