ALES 3 sınavı ne zaman olacak? ÖSYM bu dönemin 3. ALES sınavının tarihini bildirdi

2021 ALES 3 sınav tarihi
2021-ALES Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 1, 2 Mayısıs itibariyle yapılacağı duyuruldu. Başvurularsa12-22 Mart 2021 tarih aralığında başlayacak.Başvuruyu kaçıran adaylar için en geç başvuru tarihi 1 Nisan 2021 olarak belirlendi. Yapılan sınavın sonuçlarıysa 27 Mayısıs'ta açıklanacak. Yıl içerisinde yapılması planlanan diğer ALES sınavlarıysa 19 Eylül ve 21 Kasım tarihinde yapılması planlanmakta.
ALES ‘in başvuru şartları neler?
Sınava lisans üzerinden mezun olan yâda lisanstan mezun olacağı bildirilen üniversite öğrencileri katılabilir. ALES’ ten ortalama bir puan alındığı takdirde 5 yıl geçerlilik süresi mevcuttur.
Son Güncelleme: 04.03.2021 15:02