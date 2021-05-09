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ALES 2021 sonuçları ne zaman açıklanacak?

2021 ALES sınavı geçen hafta Pazar günü yapıldı. Sınavın üstünden bir hafta geçmesine rağmen pek çok aday sonuçların açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. Sonuçların açıklanacağı tarihi merak eden adaylar, “ALES 2021 sonuçları ne zaman açıklanacak” sorusuna yanıt arıyor. İşte pek çok aday tarafından merak edilen o sorunun yanıtı…

09 Mayıs 2021 Pazar 20:39
ALES 2021 sonuçları ne zaman açıklanacak?
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ÖSYM’nin düzenlediği 2021 ALES/1 sınavı geçen hafta Pazar günü yapıldı. Gün geçtikçe adayların sonuçları merak etme dereceleri de artıyor. Sonuçların açıklanacağı tam tarihi bilmeyen adaylar ALES 2021 sonuçları ne zaman açıklanacak merak ediyor. İşte ALES 2021 sonuçlarının açıklanma tarihi…

ALES 2021 sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM takvimi doğrultusunda 2021 ALES/1 sonuçları 27 Mayıs Perşembe günü açıklanacak.

Sonuçların bildirilmesi

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C Kimlik/Y.U numaraları ve şifreleri ile ÖSYM https://sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden, mobil uygulamalardan öğrenebiliyorlar. Sınav sonuç belgesinin basılmayacağı ve adreslere gönderilmeyeceği bildirildi. İntenet sitesindeki duyuru ile sonuç bilgileri adaylara tebliğ niteliğindedir.

Sonuç bilgileri hem Türkçe hem de İngilizce olacak. Sonuçlarda, adayların sınavlarına dair doğru ile yanlış sayıları, ALES puanları ve başarı sıraları bulunacak.

ÖSYM tarafından, adaylara yönelik sınav sonuç belgesinin doğrulanmasının sağlanması amacıyla “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” hizmet vermeye başladı. Bu amaç doğrultusunda kullanılmak için Sınav Sonuç Belgelerinin en altında sistemin rastgele ürettiği bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmakta. Bu işleme https://sonuc.osym.gov.tr adresinden Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılıyor.




Son Güncelleme: 09.05.2021 20:39
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ALES2021SonuçlarıNeZamanAçıklanacak
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