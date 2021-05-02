ALES 2021 sınavına kaç kişi girdi?

Bugün gerçekleşen ALES sınavı ile adaylar sınavda 50 sözel 50 sayısal sorularına cevap aradı. 82 ilde gerçekleştirilen ALES sınavı sonrasında sınava kaç bin kişinin katıldığı araştırılmaya başlandı. ALES 2021 sınavına kaç kişi katılım sağladı? ALES'e yapılan başvuruların sayısı ne oldu? İşte detaylar...

ALES sınavına kaç kişi girdi?

ALES 2021 sınavına kaç kişinin başvurduğuna yönelik resmi bir açıklama şuanlık bulunmuyor. Fakat ÖSYM Başkanı Halis Aygün, geçen sene ALES'e 294 bin 101 adayın başvurduğunu belirtmişti. Bu sene de yaklaşık 300 bin adayın ALES'e katılacağı tahmin ediliyor.

ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?

ALES sonuçları nasıl öğrenilir?

2 Mayıs tarihinde yapılan ALES sınavının sonuçlarının açıklanma tarihi netlik kazandı. ÖSYM'nin yaptığı açıklamaya göre ALES sonuçları 27 Mayıs 2021 tarihinde açıklanacak.

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr intenet adresinden, mobil uygulamaları üzerinden öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine ulaştırılmayacaktır. İntenet sayfasında yer alan duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

Sonuç bilgileri, Türkçe ve İngilizce şeklinde yer alacaktır. Sonuçlarda, adayların sınavın kısımlarına ait doğru ve yanlış cevap sayıları, ALES puanları ve bu puanlara göre başarı sıraları bulunacaktır.

ALES'e kimler başvurabilir?

ALES için ÖSYM’nin yapmış olduğu açıklamada sınavın yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim planlamacısı kadrolarında açıktan yada öğretim elamanı dışındaki kadrolardan atanabilmek için zorunlu olarak belirlenmiş bir sınav sistemidir. Yüksek lisans programına geçiş olarak değerlendirildiğinde sınava lisans programından mezun olmuş, lisans programından mezun olabilecek konumda bulunan kişiler ile yurt dışında lisans eğitimi görmüş ve denklik belgesi olan kişiler başvuru gerçekleştirebilir.