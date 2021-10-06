İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İnternet üzerinden para kazanan kişilerden vergi,banka hesabı üzerinden kesilecek!
İnternet üzerinden para kazanan kişilerden...
Selçuk Yöntem hangi fotoğrafla servet kazandı? Selçuk Yöntem sadece bir fotoğraf sayesinde servet kazandı
Selçuk Yöntem hangi fotoğrafla servet...
Yumurtada yaşanan fiyat artışları gündem oldu: Yumurtaya ne kadar zam geldi?
Yumurtada yaşanan fiyat artışları gündem...
Boğaz'da 2.kaza meydana geldi: Türk ve Rus kuru yük gemileri çarpıştı
Boğaz'da 2.kaza meydana geldi: Türk...

ALES 2 sonuçları açıklandı mı? ALES 2 sonuç görüntüleme ekranı

ALES 2 sınavının sonuçları merakla bekleniyor. ÖSYM tarafından yapılan ve akademik kariyer yapmak isteyen lisans öğrencilerinin girdiği dil yeterliliği sınavı ALES 2 ne zaman açıklanacak sorusu gündem oldu. ALES 2 sınav sonuçlarında sona yaklaşıldı.

06 Ekim 2021 Çarşamba 14:50
ALES 2 sonuçları açıklandı mı? ALES 2 sonuç görüntüleme ekranı
Takip Et:

Ülkemizde akademik kariyer yapmak isteyen lisans öğrencilerinin İngilizce dil yeterliliğini ölçmek için yapılan ALES sınavının ikincisi Eylül ayında gerçekleşti. 19 Eylül tarihinde yapılan ALES 2 sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Adaylar sınav sonuçları ne zaman açıklanacak merak ediyor.

ALES sonuçlar ne zaman açıklanacak?

ALES 2 sonuçları ÖSYM sınav takvimine göre 14 Ekim 2021 tarihinde açıklanacak.

ALES 3 ne zaman yapılacak?

ALES sınavı her yıl 4 kez yapılmaktadır. İlk 2 sınavın ardından adaylar üçüncü sınavı beklemeye başladı. ALES 3 sınavı 21 Kasım 2021 tarihinde yapılacak. Sonuçlar ise 16 Aralık tarihinde gerçekleştirilecek.

ALES 3 sınavı kayıtları ise 4-14 Ekim tarihleri arasında yapılacak.


Son Güncelleme: 06.10.2021 14:50
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
ALESÖSYM
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yeni dönem üniversite harç ücretleri ne kadar? (2021-2022)
Yeni dönem üniversite harç ücretleri ne kadar? (2021-2022)
APA formatı nedir? APA formatı nerede ve ne için kullanılır?
APA formatı nedir? APA formatı nerede ve ne için kullanılır?
MEB 2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi
MEB 2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi
KPSS sonuçları açıklandı mı? KPSS sonucu nasıl öğrenilir?
KPSS sonuçları açıklandı mı? KPSS sonucu nasıl öğrenilir?
Pedagojik formasyon nedir? Pedagojik formasyona nasıl başvurulur?
Pedagojik formasyon nedir? Pedagojik formasyona nasıl başvurulur?
VGM burs başvuruları ne zaman alınacak? 2021 VGM burs başvuru tarihleri
VGM burs başvuruları ne zaman alınacak? 2021 VGM burs başvuru tarihleri

Popüler Haberler

7 Ekim 2021 Perşembe TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 7 Ekim Perşembe at yarışı programı
TJK 6 Ekim 2021 Çarşamba at yarışı sonuçları
6 Ekim 2021 Çarşamba itibariyle hangi illerde evde bakım maaşları yattı? 2021 Ekim ayı evde bakım maaşı yatan iller listesi açıklandı
Kuruluş Osman yeni sezon yakında başlayacak! ATV Kuruluş Osman 3. sezon ne zaman?
Face, Instagram ve WhatsApp neden açılmıyor? Face, Instagram ve WhatsApp çöktü mü?
Ece Ronay kimdir, nereli?
Altın Kelebek’te kimler adaylıktan çekildi?
Pokemon GO oynarken daha az şarj kullanımı için yapmamız gerekenler
Maksul Gıda kime ait?
Bartın'da MHP'lileri taşıyan araç devrildi! Biri başkan 2 ölü, 17 yaralı
VGM burs başvuruları ne zaman alınacak? 2021 VGM burs başvuru tarihleri
TOKİ’den ucuz ev almak isteyenlere müjde!
Masumlar Apartmanı dizisi tekrar bölümleri ne zaman?
Yemin Reyhan karakterini kim canlandırıyor? İlayda Altuntaş biyografisi ve rol Aldığı Yapımlar
TÜVTÜRK araç muayene ücreti ne kadar oldu? Haziran 2021 Araç muayene sorgulama ve gereken evraklar
MasterChef'in sevilen yarışmacısı Tunahan programdan ne kadar kazanıyor?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.