ALES 2 sonuçları açıklandı mı? ALES 2 sonuç görüntüleme ekranı

Ülkemizde akademik kariyer yapmak isteyen lisans öğrencilerinin İngilizce dil yeterliliğini ölçmek için yapılan ALES sınavının ikincisi Eylül ayında gerçekleşti. 19 Eylül tarihinde yapılan ALES 2 sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Adaylar sınav sonuçları ne zaman açıklanacak merak ediyor.

ALES sonuçlar ne zaman açıklanacak?

ALES 3 ne zaman yapılacak?

ALES 2 sonuçlarısınav takvimine göre 14 Ekim 2021 tarihinde açıklanacak.

ALES sınavı her yıl 4 kez yapılmaktadır. İlk 2 sınavın ardından adaylar üçüncü sınavı beklemeye başladı. ALES 3 sınavı 21 Kasım 2021 tarihinde yapılacak. Sonuçlar ise 16 Aralık tarihinde gerçekleştirilecek.

ALES 3 sınavı kayıtları ise 4-14 Ekim tarihleri arasında yapılacak.