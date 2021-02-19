ALES/2 sınavı ne zaman? ALES 2 sınavı saat kaçta başlayacak ve saat kaçta bitecek?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı’na (2020-ALES / 2) girecek olan birçok üniversite mezunu, sınav tarihini beklemeye başladı bile. ALES / 2 başvurusu Ekim ayı içerisinde tamamlandı. Daha sonra geç başvuru Kasım ayında yapıldı. ALES 2 sınavı ne zaman başlıyor ve ne zaman bitiyor? İşte ALES / 2 sınav saatleri ile ilgili en çok merak edilen soruların cevapları...

ALES/2 sınavı ne zaman?

ALES 2020/2 sınavı 6 Aralık 2020 tarihinde 81 ilde yapılacaktır. Salgından dolayı sınav tarihi 21 Şubat 2021 olarak belirlendi. Lisans mezunları sınava girebilir. ALES puanları, sınavın ilan edildiği günden itibaren 5 yıl süreyle geçerlidir.

ALES/2 sınavı saat kaçta başlayacak ve saat kaçta bitecek?

ALES'in başlangıç ​​ve bitiş saatleri 21 Şubat Pazar günü ÖSYM tarafından yayınlanacak kılavuzda belirlendi. ALES 10.15'te başlayacak. Sınav toplamda 150 dakika sürmektedir.

ALES 2 BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

ALES/2 sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM'nin güncel olarak sunduğu takvimde, ALES 2020/2 sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz netleşmedi.

ALES'e kimler katılabilir?

Sınava girenler; lisans derecesi alabilenler, lisans derecesini tamamlayanlar ve yurt dışında lisans derecesi alanlar denklik belgesine sahip oldukları sürece başvurabilirler.