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ALES/2 sınavı ne zaman? ALES 2 sınavı saat kaçta başlayacak ve saat kaçta bitecek?

Akademik sınav başvuru tarihleri açıklanması sonrasında bu kez de ALES/2 sınav tarihi merak edilmeye başlandı. ÖSYM, 2020 ALES takvimini yayınladı. Böylece ALES/2 sınav tarihinin de tarihi netlik kazandı . ALES/2 sınavı han gün düzenlenecek? ALES 2 sınavı saat kaçta başlayıp saat kaçta sona erecek? Sorularının cevapları merak edilmeye başlandı.

19 Şubat 2021 Cuma 15:41
ALES/2 sınavı ne zaman? ALES 2 sınavı saat kaçta başlayacak ve saat kaçta bitecek?
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Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı’na (2020-ALES / 2) girecek olan birçok üniversite mezunu, sınav tarihini beklemeye başladı bile. ALES / 2 başvurusu Ekim ayı içerisinde tamamlandı. Daha sonra geç başvuru Kasım ayında yapıldı. ALES 2 sınavı ne zaman başlıyor ve ne zaman bitiyor? İşte ALES / 2 sınav saatleri ile ilgili en çok merak edilen soruların cevapları...

ALES/2 sınavı ne zaman?

ALES 2020/2 sınavı 6 Aralık 2020 tarihinde 81 ilde yapılacaktır. Salgından dolayı sınav tarihi 21 Şubat 2021 olarak belirlendi. Lisans mezunları sınava girebilir. ALES puanları, sınavın ilan edildiği günden itibaren 5 yıl süreyle geçerlidir.

ALES/2 sınavı saat kaçta başlayacak ve saat kaçta bitecek?

ALES'in başlangıç ​​ve bitiş saatleri 21 Şubat Pazar günü ÖSYM tarafından yayınlanacak kılavuzda belirlendi. ALES 10.15'te başlayacak. Sınav toplamda 150 dakika sürmektedir.

ALES SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

ALES 2 BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

ALES/2 sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM'nin güncel olarak sunduğu takvimde, ALES 2020/2 sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz netleşmedi.

ALES'e kimler katılabilir?

Sınava girenler; lisans derecesi alabilenler, lisans derecesini tamamlayanlar ve yurt dışında lisans derecesi alanlar denklik belgesine sahip oldukları sürece başvurabilirler.



Son Güncelleme: 19.02.2021 15:41
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ALESLisansSınavÖSYMTakvim
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