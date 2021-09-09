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ALES 2 sınavı ne zaman? 2021 ALES /2 sınav tarihi

2021 ALES/2 sınav tarihi bir çok kişinin merak ettiği konular arasında yer alıyor. Peki ALES 2 sınavı ne zaman? İşte yanıtı…

09 Eylül 2021 Perşembe 17:45
ALES 2 sınavı ne zaman? 2021 ALES /2 sınav tarihi
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Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan yüz binlerce üniversite öğrencisi öğrenimlerine yüksek lisans ile devam etmek için Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sınavının tarihini öğrenmek için arama motorlarına yönelmiş durumda. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2021 ALES/2 sınavının tarihini açıkladı. Peki 2021 ALES/2 sınavı ne zaman?

2021 ALES/2 Sınavı Ne Zaman?

ÖSYM’den yapılan açıklamaya göre 2021-ALES/2 sınavı 19 Eylül 2021 Pazar günü saat 10.15’de gerçekleştirilecek. Adayların saat 10.00’a kadar sınava girişlerine izin verilecek, 10.00’dan sonra gelen adaylar ise sınav salonuna alınmayacak. Sınavlara katılacak adaylardan HES kodu istenecek ve koronavirüs tedbirlerine uymaları konusunda uyarılar yapılacak.

2021 ALES/2 sınavına başvuru yapmış olan adaylar https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri yardımıyla sınav giriş belgelerini alabilirler.

ÖSYM, 2021 ALES/2 sınav sonuçlarını 14 Ekim 2021 tarihinde açıklayacağını açıkladı. Sonuçlar https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden duyurulacak.


Son Güncelleme: 09.09.2021 17:45
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ÖSYMALES 2 Sınavı Ne Zaman2021 ALES/2 Sınav Tarihi
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