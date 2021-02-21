ALES 2 sınav soruları zor muydu, kolay mıydı?

Akademik kariyer için girilmesi gereken Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) 21 Şubat 2021 10.15’te başladı. 12.45’te son buldu. 88 merkezde koronavirüs tedbirlerine uygun olarak düzenlenen sınavda adaylar sınav hakkında yorum yaptı.
ALES puanı kaç yıl geçerli olacak?
ÖSYM tarafından gerçekleşen sınavda alınan puanın geçerlilik süresi 5 yıldır.
İşte ALES 2 sorularının zor mu kolay mı olduğunu sınava giren adaylardan öğrenelim…Sosyal medyada ALES 2 sınavı için adayların sorular hakkında yaptığı yorumlar sizlerle…
- Şimdi ALES sınavından çıktım ve 1 matematik sorusunun iptal edileceğini buradan açıklıyorum.
- Arkadaşlar ALES Türkçe soruları uzun değildi ama zordu, yani uzun falan demeyin. Matematikte de o soruları çözebilsem sözelci olmazdım zaten neyse hayırlısı.
- ALES mantık soruları mantıksızlıktan başka bir şey değildi. Böyle bir insanın bilgisini ölçemezsiniz...
- ALES'i 300 dk sınav süresi yapın zira 150 dk sadece Türkçe'ye anca yetiyor.
- ALES yaptın yapacağını... Yine şekersiz tatsız bir sınavdı.
- ALES selfie sorusu... Selfielerimin bir gün işe yarayacağını biliyordum.
- Bu Türkçe sorularıyla sözelcilerin yüzü bu sene de gülmez arkadaşlar.
- ALES sınavındaki kutu sorusu dünyada çözdüğüm en saçma soru olabilir...
- ALES Türkçe soruları sayesinde 2 saatte bir roman okumuş kadar oldum. Teşekkürler ÖSYM!
- Vecihi Bey'in uçağını uçuramadım, Girit'i limana yanaştıramadım, hayal mi gerçek mi anlamadım.
Son Güncelleme: 21.02.2021 15:42