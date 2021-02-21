ALES 2 sınav soruları zor muydu, kolay mıydı?

Akademik kariyer için girilmesi gereken Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) 21 Şubat 2021 10.15’te başladı. 12.45’te son buldu. 88 merkezde koronavirüs tedbirlerine uygun olarak düzenlenen sınavda adaylar sınav hakkında yorum yaptı.

ALES puanı kaç yıl geçerli olacak?

ÖSYM tarafından gerçekleşen sınavda alınan puanın geçerlilik süresi 5 yıldır.

İşte ALES 2 sorularının zor mu kolay mı olduğunu sınava giren adaylardan öğrenelim…Sosyal medyada ALES 2 sınavı için adayların sorular hakkında yaptığı yorumlar sizlerle…