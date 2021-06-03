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ALES 2 ne zaman yapılacak, başvuruları hangi tarihte başlayacak?

ÖSYM’nin yapmış olduğu ALES 2 sınavının başvuru ve sınav tarihleri belli oldu. Yüksel lisans ve doktora yapmak isteyen binlerce öğrencinin beklemiş olduğu ALES sınavının ilki 2 Mayıs tarihinde yapılmıştı. Akademik kariyer yapma hayalleri kuran öğrencilerin beklediği haberi Ölçme ve Yerleştirme Merkezi internet adresi üzerinden duyurdu. ÖSYM, ALES 2 sınavı ne zaman yapılacak? ALES 2 başvuru tarihleri ne zaman başlayacak? Merak edilen soruların cevabı haberimizde.

03 Haziran 2021 Perşembe 16:43
ALES 2 ne zaman yapılacak, başvuruları hangi tarihte başlayacak?
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ALES sınavı yüksek lisans ve doktora yapmak isteyen öğrencilerin girdiği bir sınav olmasının yanı sıra, öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman ve eğitim planlamacısı kadroları için de istenilen puan türü arasında yer alıyor. Bu kadrolara yerleşmek isteyen kişilerin belli bir puanı geçme zorunluğunun olduğu sınav yılda 3 kez yapılmakta. Bu yıl ilki 2 Mayıs da gerçekleşen ALES sınavının ikincisinin tarihleri ÖSYM tarafından geçtiğimiz günlerde ilan edildi.

Öğrencilerin yüksek lisans programına geçiş yapabilmesi için lisans eğitiminden mezun olmaları, yurt dışında okuyan öğrencilerin ise okuduğu üniversiteden denklik belgesi almaş olması gerekiyor. Bu şartları sağlayan adaylar ALES sınavına başvuru yaparak yükseköğretim yapabilmektedir.

ALES başvuru tarihleri ve sınav tarihleri?

ÖSYM yapmış olduğu açıklamada ALES 2 sınavının başvuru tarihlerinin 03.08.2021 ve 11.08.2021 arasında olacağını duyurdu. Başvuruyu kaçıran adaylar için geç başvuru tarihi 17.08.2021 olarak belirlendi. ALES 2 sınavı  ise 19.09.2021 tarihinde gerçekleşecek.

 


Son Güncelleme: 03.06.2021 16:43
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Anahtar Kelimeler:
ALES 2 Başvuru TarihleriALES 2 Sınav Tarihi
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