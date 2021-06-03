ALES 2 ne zaman yapılacak, başvuruları hangi tarihte başlayacak?

ALES sınavı yüksek lisans ve doktora yapmak isteyen öğrencilerin girdiği bir sınav olmasının yanı sıra, öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman ve eğitim planlamacısı kadroları için de istenilen puan türü arasında yer alıyor. Bu kadrolara yerleşmek isteyen kişilerin belli bir puanı geçme zorunluğunun olduğu sınav yılda 3 kez yapılmakta. Bu yıl ilki 2 Mayıs da gerçekleşen ALES sınavının ikincisinin tarihleri ÖSYM tarafından geçtiğimiz günlerde ilan edildi.

ALES başvuru tarihleri ve sınav tarihleri?

Öğrencilerin yüksek lisans programına geçiş yapabilmesi için lisans eğitiminden mezun olmaları, yurt dışında okuyan öğrencilerin ise okuduğu üniversiteden denklik belgesi almaş olması gerekiyor. Bu şartları sağlayan adaylar ALES sınavına başvuru yaparak yükseköğretim yapabilmektedir.

ÖSYM yapmış olduğu açıklamada ALES 2 sınavının başvuru tarihlerinin 03.08.2021 ve 11.08.2021 arasında olacağını duyurdu. Başvuruyu kaçıran adaylar için geç başvuru tarihi 17.08.2021 olarak belirlendi. ALES 2 sınavı ise 19.09.2021 tarihinde gerçekleşecek.