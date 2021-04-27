ALES 2 Mayısıs sınavları ertelendi mi? ÖSYM ALES sınavları ertelendi mi?

Mayısıs ayında yapılacak olan ALES sınavının ertelenip ertelenmediği merak edildi. 26 Mayısıs’ta yapılan Kabine Toplantısı sonrasında tam kapanma kararı alınırken YÖK tarafından 2 Mayısıs günü gerçekleşecek ALES hakkında açıklama yapması bekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığının tarafından yapılan açıklamada “Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nda salgın tedbirleri kapsamında alınan kararlar doğrultusunda resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim kurumlarında 17 Mayısıs 2021 tarihine kadar yüz yüze eğitime ara verilmiş olup, uzaktan eğitime geçilmiştir. Uygulama 29 Nisan 2021 Perşembe saat 17.00’dan itibaren başlayacaktır. Okullarda 3 Mayısıs 2021 sonrasında yapılması planlanan dönem sınavları, 17 Mayısıs 2021 tarihi sonrasına ertelenmiştir” ifadeleri kullanılmıştır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrasında 17 Mayısıs tarihine kadar sürecek olan tam kapanma kararı alınırken toplantıdan sonra açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde geçtiğimiz hafta yapılan değişikliğe de değindi. Erdoğan, Ruhsar Pekcan’ın yerine Ticaret Bakanlığı’na getirilen Mehmet Muş’u, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olan Prof. Dr. Vedat Bilgin ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na getirilen Derya Yanık’ı tebrik etti. Görevden alınan bakanlar Ruhsar Pekcan ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’a da teşekkür eden Erdoğan, bu iki isim hakkında sosyal medyada başlatılan linç kampanyasını da kınadığını söyledi.
Kabine Toplantısında alınan kararlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı açıklamalar şu şekildedir:
- Diğer yandan artan vaka ve vefat sayıları bizi Ramazan ayı ile birlikte tedbirleri sıkılaştırmaya mecbur bıraktı. Bu tedbirlerin neticelerini yavaş yavaş almaya başladık. Bugün kabine toplantımızın salgınla ilgili son gelişmeler bölümünde enine boyuna değerlendirmesini yaptık.
- Amacımız tedbirlerin temizlik, maske, mesafe kurallarından asla taviz vermeden vatandaşlarımızın hayatlarını en az etkileyecek şekilde uygulanmasını, vaka ve vefat sayıları yükseldiğinde kısıtlayıcı tedbirlerin artırılması kaçınılmaz hale gelmektedir.
- Ramazan Bayramı’nın ardından hayatımızı kolaylaştıracak adımlar atabilmemiz için rakamların bugünün çok daha altına düşmesi şart.
- Avrupa’nın açılma sürecine girdiği bir dönemde bizim geride kalmamak için vaka sayılarımızı süratle 5 binin altına indirmeliyiz. Turizmden ticarete ve eğitime kadar ağır bir fatura ile karşı karşıya gelmeniz kaçınılmaz olacak hedeflediğimiz rahatlamayı sağlayabilmek için önümüzdeki günlerde hep birlikte biraz daha fedakârlık yapmamız önem arz ediyor.
- Öncelikle şu hususu belirtmek istiyorum, özel hastanelerde yoğun bakım hizmetlerinden dolayı ücret talep edildiğine dair şikayetler oluyor. Hukuken bu hizmetler için vatandaşlarımızdan hiçbir ücret talep edilemez. Yoğun bakım hizmetleri sebebiyle ilave ücret talebiyle karşılaşan vatandaşlarımız bu durumu Sağlık Bakanlığımıza ve Sosyal Güvenlik Kurumumuza bildirirlerse failleri hakkında gereken işlemler yapılacaktır.
- Çünkü bunların yaptırımı var. Salgın başladığından beri ekipleri ile birlikte yoğun mesai sarf eden muhtarlarımızın aşılarına başlanacağının müjdesini de vermek istiyorum.
- Bayram sonrasına kadar sürecek yeni tedbirlerimiz şu şekilde olacak: 29 Nisan 2021 yani Perşembe akşamı saat 19:00’dan başlayıp 17 Mayısıs 2021 Pazartesi sabah 05:00’e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz.
- Bu tarihler arasında kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. İçişleri Bakanlığı genelgesinde belirtilen üretim, imalat, gıda, temizlik, sağlık gibi alanlarda istisna tutulan kuruluşlar hariç tüm iş yerleri faaliyetlerine ara verecektir.
- Zincir marketler pazar günleri kapalı olacak. Diğer günlerde belirlenen saatlerde hizmet vermeyi sürdürecektir.
- Yeme içme sektöründe sadece paket serviste hizmet verilebilecek şartlara uygun olan işletmeler bu hizmeti gerektiğinde kesintisiz devam ettirebilecektir.
- Şehirler arası seyahatlerin tamamı izne tabi olacak ve şehirler arası toplu taşıma araçları %50 kapasiteyle çalışabilecektir.
- Önceki uygulamalardan farklı olarak bu defa konaklama tesislerindeki rezervasyonlar sokağa çıkma ve şehirler arası seyahat kısıtlamaları için istisna teşkil etmeyecektir.
- Hizmetlerini sürdürecek olan kamu kurumlarındaki personel uzaktan veya dönüşümlü çalışmaya yönlendirilecektir. Uzaktan çalışan kamu personeli de sokağa çıkma sınırlamasına tabi olacak ana okul, kreş, 8. ve 12. sınıflar dahil tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek, tüm sınavlar ertelenecektir.
- Tarım sektöründe çalışanların faaliyetlerini salgın tedbirlerine uygun şekilde yürütebilmesi için gereken düzenlemeler ayrıca yapılacak. İhtiyaçlarını karşılamak için sokağa çıkamayan yaşlı veya ağır hastalığı olan vatandaşlarımız vefa ekiplerinden destek isteyebilecektir.
- Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için kurumlarımız gereken tüm tedbirleri alacaktır. Biz de bunların yakın takipçisi olacağız. Türkiye bu durumdan çok önemli olan bu sürecin hedeflediğimiz sonuçlar verebilmesi için kurallar en sıkı şekilde uygulanacak, tedbirlerin istismarına kesinlikle izin verilmeyecektir.
- İnşallah bu fedakarlıklarımızın karşılığını bayram sonrası hep birlikte sağlıklı huzurlu ve mutlu müreffeh günlere ulaşarak alacağız.