ALES 2 Mayısıs sınavları ertelendi mi? ÖSYM ALES sınavları ertelendi mi?

Mayısıs ayında yapılacak olan ALES sınavının ertelenip ertelenmediği merak edildi. 26 Mayısıs’ta yapılan Kabine Toplantısı sonrasında tam kapanma kararı alınırken YÖK tarafından 2 Mayısıs günü gerçekleşecek ALES hakkında açıklama yapması bekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığının tarafından yapılan açıklamada “Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nda salgın tedbirleri kapsamında alınan kararlar doğrultusunda resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim kurumlarında 17 Mayısıs 2021 tarihine kadar yüz yüze eğitime ara verilmiş olup, uzaktan eğitime geçilmiştir. Uygulama 29 Nisan 2021 Perşembe saat 17.00’dan itibaren başlayacaktır. Okullarda 3 Mayısıs 2021 sonrasında yapılması planlanan dönem sınavları, 17 Mayısıs 2021 tarihi sonrasına ertelenmiştir” ifadeleri kullanılmıştır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrasında 17 Mayısıs tarihine kadar sürecek olan tam kapanma kararı alınırken toplantıdan sonra açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde geçtiğimiz hafta yapılan değişikliğe de değindi. Erdoğan, Ruhsar Pekcan’ın yerine Ticaret Bakanlığı’na getirilen Mehmet Muş’u, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olan Prof. Dr. Vedat Bilgin ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na getirilen Derya Yanık’ı tebrik etti. Görevden alınan bakanlar Ruhsar Pekcan ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’a da teşekkür eden Erdoğan, bu iki isim hakkında sosyal medyada başlatılan linç kampanyasını da kınadığını söyledi.

Kabine Toplantısında alınan kararlar

Kabine Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs salgının dünyayı kasıp kavurduğuna değinirken bu salgın krizini ülkemiz ve milletimiz için en hayırlı şekilde yönetmeye çalıştıklarını söyledi. Vatandaşın aldıkları sağlık hizmetlerinin kalitesini yükseltmek amacıyla ilave adımlar attıklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu çerçevede sağlık uygulama tebliğ listesinde olan işlemlerin tamamı için %10 ile %20 oranında tıbbi malzeme fiyatlarında ise %10 oranında artış yaparak sağlık sistemimizi desteklediklerini açıkladı. Toplamda 115 bin vatandaşımızı ilgilendiren diyaliz hizmetlerinin bedelini %20 artırdıklarını ve 34 bin vatandaşın faydalandığını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, çölyak tedavisinin ödeme tutarında %25 ve Ağustos ayından itibaren de ilave %25 artış yaptıklarını ve Sosyal Güvenlik Kurumu ülkemizde maliyeti 7 milyar TL’yi geçen bu düzenler yaptıklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı açıklamalar şu şekildedir: