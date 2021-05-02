ALES 2 Mayıs 2021 sonuçları ne zaman açıklanacak?

Adayların beklediği gün geldi yüksek lisans yapmak için girmeleri gereken bu sınav 2 Mayıs Pazar günü saat 10.15’de gerçekleşecek. Sınavın 150 dakika süreceği de biliniyor. Sınava girebilmek için adayların yanında bulundurması gereken sınava giriş belgesi geçtiğimiz günlerde erişe izin verilerek çıktı alınmasına izin verildi. Adayların belgeyi yanında bulundurmaması ya da belgede eksik bilgiler ve fotoğraf olmaması sınava alınmaması yönünde değerlendirilir.
ALES sınavı ne zaman?
Yüksek lisans yapmak için gerekli olan ALES sınavı 2 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek.
ALES saat kaçta başlıyor?
ALES ne kadar sürecek?
Pazar günü 10.15’de başlayan sınav 150 dakika sürecektir. Ek süre hiçbir adaya tanınmamakta.
ALES giriş belgesi nasıl çıkarılır?
Aylar öncesinden tarihi ve saati belli olan sınav için giriş sağlanabilmesi için belge gerekmektedir. Adaylar sınava girecekleri yerin bilgisini bulunduran Sınav Giriş Belgesini ÖSYM sayfasından temin edebilirler. ÖSYM sayfasına TC kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak başvurulanlar kısmından ALES sınavını seçerek giriş belgesini görebilirler. Çıkarılan belgede bilgilerin doğruluğuna ve fotoğraf kısmına dikkat edilmesi gerekmekte.
ALES’te dikkat edilmesi gerekenler
- Adayların sınav başladığından itibaren bitiş saatine kadar hiçbir şekilde diğer adaylarla konuşmaması ve kopyaya meyil göstermemeleri
- Sınava girilen sınıfta bulunan görevliye soru sormamaları
- Soruların olduğu kitapçık ve cevap kağıdı dışından herhangi bir kağıt bulundurmamaları
- Verilen soruları cevap kağıdının arkasına yazılması ya da soruları dışarı çıkarılmaması
- Adaylar arasında silgi, kalem vb. şeyler için konuşmamaları
- Görevli tarafından başlayabilirsiniz komutu gelmeden soruları okumamaları
- 150 dakikanın dolması ile kalem bırakılarak görevliye teslim etmeleri gerekmekte. Herhangi bir işaretleme yapmamaları
- Diğer sına olan adayların dikkatini bozacak hareketler yapmak yasaktır.