ALES 2 Mayıs 2021 sonuçları ne zaman açıklanacak?

Adayların beklediği gün geldi yüksek lisans yapmak için girmeleri gereken bu sınav 2 Mayıs Pazar günü saat 10.15’de gerçekleşecek. Sınavın 150 dakika süreceği de biliniyor. Sınava girebilmek için adayların yanında bulundurması gereken sınava giriş belgesi geçtiğimiz günlerde erişe izin verilerek çıktı alınmasına izin verildi. Adayların belgeyi yanında bulundurmaması ya da belgede eksik bilgiler ve fotoğraf olmaması sınava alınmaması yönünde değerlendirilir.

ALES sınavı ne zaman?

Yüksek lisans yapmak için gerekli olan ALES sınavı 2 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek.

ALES saat kaçta başlıyor?

ALES ne kadar sürecek?

Aşamalı olarak yapılan ALES 2021 yılının ilk aşaması saat 10.15’de yapılacak.’nin her sınavda sunduğu koşul gibi bu sınavda da sınav başlamadan en az 15 dakika önce adayların giriş yapacakların okulda olmaları gerekmekte. Mazeret ne olursa olsun adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binasına girişler kapatılacak.

Pazar günü 10.15’de başlayan sınav 150 dakika sürecektir. Ek süre hiçbir adaya tanınmamakta.

ALES giriş belgesi nasıl çıkarılır?

Aylar öncesinden tarihi ve saati belli olan sınav için giriş sağlanabilmesi için belge gerekmektedir. Adaylar sınava girecekleri yerin bilgisini bulunduran Sınav Giriş Belgesini ÖSYM sayfasından temin edebilirler. ÖSYM sayfasına TC kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak başvurulanlar kısmından ALES sınavını seçerek giriş belgesini görebilirler. Çıkarılan belgede bilgilerin doğruluğuna ve fotoğraf kısmına dikkat edilmesi gerekmekte.

ALES’te dikkat edilmesi gerekenler