Akıcı ve çok okunan mutlaka okunması gerekenler kitaplar

Kitap okumak yapılabilecek en yararlı aktivitelerden biridir. Kitap okuyan kişiler dünyayı daha iyi tanımlar. Kitaplar türlerine göre ayrılırken bu kitaplardan bazıları sürükleyiciliğiyle kişiler tarafından oldukça beğenilmiştir.

En akıcı en okunabilir 15 kitap tavsiyesi nelerdir?

Küçük Prens – Antoine de Saint – Exupery

Simyacı – Paulo Coelho

Uçurtma Avcısı – Khaled Hosseini

Böğürtlen Kışı – Sarah Jio

Suç ve Ceza – Fyodor Dostoyevski

Milena’ ya Mektuplar – Franz Kafka

Şeker Portakalı – Jose Mauro De Vasconcelos

Kürk Mantolu Madonna – Sebahattin Ali

Sol Ayağım – Christy Brown

Çavdar Tarlasında Çocuklar – J. D. Salinger

Nietzsche Ağladığında – Irvin D. Yalom

Tutunamayanlar – Oğuz Atay

Senden Önce Ben – Jojo Moyes

Sineklerin Tanrısı – William Golding

Fareler ve İnsanlar – John Steinbeck

Küçük Prens kitabının konusu nedir?

Hem çocuk hem de yetişkinlere hitap eden Küçük Prens kitabı, ütopik bir kitaptır. Uçağı bozulan bir yazarın Sahra Çölü’nde Küçük Prens ile tanışması anlatılır.

Simyacı kitabının konusu nedir?

Yazar Paul Coelhe’nin en başarılı eserlerinden birisi olan Simyacı kitabı, Mevlana’nın mesnevilerinden esinlenerek yazılmıştır. Kitapta çoban olan ve ayrıca papazlık eğitimi alan bir çocuğun gençlik çağlarında gezgin olmak istemesi ile başlayan maceraları anlatılmaktadır.

Uçurtma Avcısı kitabının konusu nedir?

Duygusal bir kitap olan Uçurtma Avcısı, İngilizce olarak kaleme alınmıştır. Kitapta Emir adlı karakterin yakın arkadaşı ile yaşadığı olaylar anlatılır. Konunun merkezinde Emir’in Hasan’a yaptığı yanlış davranışlar ve ettiği ihanet vardır.

Böğürtlen Kışı kitabının konusu nedir?

2012 imzalı bir kitap olan Böğürtlen Kışı, birbiri ile ilişkili olaylar dizini halinde yazılmış ve çok beğenilmiş bir kitaptır. İki farklı dönem ele alınarak yazılan kitapta, bir anne ile evladı arasında yaşanılan olaylar ele alınmıştır. Olayın merkezinde annenin duygu yüklü fedakarlıkları vardır.

Suç ve Ceza kitabının konusu nedir?

F. Dostoyevski’nin ölümsüz eserlerinden birisi olan Suç ve Ceza yazılmasının üzerinden iki asır geçmesine karşın kült bir eser olarak hala çokça tercih edilmektedir. Kitapta Raskolnikov adlı karakterin yaşadığı hayata bakış açısı ve bu hayatta çevresinde bulunan kişilerin analizi yer almaktadır.

Milena’ya Mektuplar kitabının konusu nedir?

Bir aşk hikayesinin anlatıldığı efsane kitaplardan birisi olan Milena’ya Mektuplar kitabı Franz Kafka tarafından kaleme alınmıştır. Kitapta bir çiftin mektuplar ile devam eden aşk hikayesi detaylı bir şekilde anlatılmıştır.

Şeker Portakalı kitabının konusu nedir?

Okuyucular tarafından en çok beğenilen ve hala okunan kitaplardan birisi olan Şeker Portakalı, Zeze adlı yoksul bir çocuğun hayat hikayesine ışık tutmaktadır. Yoksul çocuğun hikayesini anlatan kitapta bu çocuğun bahçede yer alan portakal ağacı ile arasındaki ilişki bahsedilmektedir.

Kürk Mantolu Madonna kitabının konusu nedir?

Sabahattin Ali tarafından kaleme alınan ünlü kitap Kürk Mantolu Madonna, Raif Efendi adlı karakterin başından geçenleri anlatır. Kendi halinde olan bir adamın ruhunda yaşadığı zorluklar ve çekişmelere ayna tutan kitapta, Raif Efendi’nin aşık olmasının ardından değişen kimliği ve yaşamı ele alınmıştır.

Sol Ayağım kitabının konusu nedir?

Chrsit Brown imzalı kitap olan Sol Ayağım, yazarın sol ayağı ile yazmasından dolayı bu ismi taşımaktadır. Kendi hayat hikayesini kaleme alan yazar, felç doğması ile birlikte bu şekilde geçen hayatını anlatmıştır. Yazar felçli olmasından dolayı bir türlü normal bir hayat yaşayamamasını anlatırken, bu zorluklar içerisinde ayakları ile kitap yazmaya başladığını bu kitapla okurlara aktarmaktadır.

Çavdar Tarlasında Çocuklar kitabının konusu nedir?

Son zamanların en çok sevilen kitaplarından birisi olan Çavdar Tarlasında Çocuklar adlı kitap, övgülerin yanı sıra çokça eleştiri de almıştır. Eleştirilerin temel nedeni ise kitapta çokça bulunan argo sözcüklerdir. Kitap ergenlik döneminde olan bir gencin yaşamını anlatmaktadır. Ergenlik döneminin vermiş olduğu hayatı sorgulamayı ele alan kitap, gencin yaşadığı nefret, kin gibi duygular ele alınmıştır.

Nietzsche Ağladığında kitabının konusu nedir?

Irvin D. Yalom tarafından kaleme alınan Nietzsche Ağladığında kitabında Sigmund Freud’un düşünceleri anlatılmıştır. Gerçek hayat hikayelerinin bulunduğu kitapta, Nietzsche, Saloma ve Freud arasında geçen yazışmalar ve görüşler aktarılmıştır.

Tutunamayanlar kitabının konusu nedir?

Oğuz Atay imzalı olan Tutunamayanlar adlı kitap yazıldığı günden bu yana en çok tercih edilen kitaplardan birisidir. TRT Roman Ödülü’ne layık görülen kitap, arkadaşının intiharı sonrası bu konu üzerinde araştırmalar yapan Turgut Özben’i merkez olarak almıştır. Kitapta Turgut Özben, arkadaşını ihmal ettiği gerekçesiyle intihar eden arkadaşının dostları ve çevresi ile görüşerek arkadaşını onlardan dinlemesini konu alır.

Senden Önce Ben kitabının konusu nedir?

Yazılan aşk kitapları arasında en başarılılardan birisi olarak gösterilen Senden Önce Ben, Will ve Lousia adlı kişilerin birbirine duyduğu aşkı anlatır. Kitap ilk başlarda birbirini sevmeyen kişilerin zaman ile aşık olmalarını konu alır.

Sineklerin Tanrısı kitabının konusu nedir?

Efsane yazar William Golding tarafından kaleme alınmış olan Sineklerin Tanrısı kitabında, ıssız adaya düşmüş çocukların yaşam mücadelesi anlatılmaktadır. Yaşamaya çalışan çocukların anlatıldığı kitapta, bu çocuklar arasında çıkan liderlik ve politik ayrımlar aktarılmıştır.

Fareler ve İnsanlar kitabının konusu nedir?

Dünya klasikleri arasında yer alan kitaplardan birisi olan Fareler ve İnsanlar kitabı John Steinbeck tarafından kaleme alınmıştır. İki dostun hayat hikayeleri ile insanlığın kendini gösterme ve kabullendirme gibi içgüdülerini anlatmayı başaran kitap, anlatılan duygu yüklü hikayeler ile okurlar tarafından tam not almıştır.