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Akdeniz Belediye Başkanı LGS'ye girecek öğrencilere deneme setleri dağıttı

Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Gültak’dan LGS’ye girecek öğrencilere destek. Başkan Gültak Liseye Geçiş Sınavına girecek 4 bin 657 ortaokul öğrencilerine deneme setleri dağıttı.

22 Nisan 2021 Perşembe 22:46
Akdeniz Belediye Başkanı LGS'ye girecek öğrencilere deneme setleri dağıttı
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Akdeniz Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün yapmış olduğu gençlere eğitimde fırsat eşitliği sunan çalışmalara bir yenisi daha eklendi. Bu güne kadar üç binden fazla öğrenciye kırtasiye ve kitap yardımında bulunan belediye şimdi de Liseye Giriş Sınavına (LGS) girecek olan ortaokul öğrencilerine deneme sınavı setleri dağıtmaya başladı.

Akdeniz belediye başkanı Muhammet Gültak kitap dağıtma töreninin ardından öğrencilerle ve öğretmenlerle sohbet ettikten sonra öğrencilere setlerini bizzat hediye etti. Gültak daha önce de üniversite sınavına girecek öğrencilerin yararlanabileceği Türkiye’de bir ilk olan projeyi hayata geçirerek gençlerin yanında olduğunu dile getirmişti. Akdeniz Eğitim Akademisi projesi ile üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler, yüzlerce soru ve notların içinde olduğu sisteme giriş yaparak alacağı puanı, Mersin ve Türkiye derecesini öğrenebiliyor. Kullanıcı adı ve şifreleri ile giriş yapabilen öğrencilerin bilgileri aynı zamanda okul müdürleri ve aileleri ile paylaşılarak takibi kolayca sağlanabiliyor.

Gültak Akdeniz Eğitim Akademisi projesinin ardından da liselere girecek öğrencilerin sınava hazırlıklarını kolaylaştıracak profesyonel soru setlerini öğrencilere dağıttı. Her fırsatta eğitimde fırsat eşitliğini dile getiren Gültak seneye de liseye hazırlanan öğrenciler için intenet üzerinden portal oluşturacaklarının müjdesini verdi.




Son Güncelleme: 22.04.2021 22:46
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Anahtar Kelimeler:
Akdeniz BelediyesiLGS
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