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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından öğrencilere sosyal yardım müjdesi! Yardımdan kimler yararlanabilecek?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bakanlığın öğrencilere sağlayacağı sosyal yardımı duyururken, Bakan Selçuk yardım miktarına ilişkin detaylı bilgileri kamuoyuna duyurdu. Peki bu yardımdan kimler yararlanabilecek?

23 Ekim 2020 Cuma 14:28
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından öğrencilere sosyal yardım müjdesi! Yardımdan kimler yararlanabilecek?
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Bakanlığın sosyal yardımlarını halka tanıttı. Bakan Selçuk, ülkemizin öğrencilere sosyal yardım dağıtımında çok cömert olduğunu belirterek, “Bize emanet edilen şehit çocuklarına, harp ve engelli çocuklara toplam 63 milyon lira sosyal yardım dağıtacağız” dedi.

63 Milyon TL Dağıtılacak!

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, eğitim ve öğretim yardımı ödemelerinin bugün başlayacağını açıklayarak, “Eğitim ve öğretim yardımları kapsamında sosyal güvenlik kurumları aracılığıyla 20.000 öğrenciye 63 milyon lira verecek, misyonumuza devam edeceğiz. Eğitime destek vermeye devam edeceğiz”. Açıklamasını yaptı.


Öğrencilere Nakit Yardım!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da 2020-2021 eğitim-öğretim yılına ilişkin yardım miktarlarını anlatarak, "Bu öğretim yılında ilköğretim öğrencilerine 2.317 TL, ortaöğretim öğrencilerine 3.475 TL, yükseköğretim öğrencilerine 4.634 TL Sosyal yardım ödeyeceğiz.” şeklinde konuştu.

Kimler Eğitim Yardımı Alabilir?

Kimlerin eğitim yardımı alabileceğini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da açıkladı. Bu nedenle bu yardımcı araçlara yönelik başvurular alınmayacaktır. Eğitim Bakanlığı ve Yüksek Öğretim Kurulu kayıtlarından sosyal güvenlik kurumundan yardım alacak öğrenciler belirlenecek.



Son Güncelleme: 23.10.2020 14:28
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Anahtar Kelimeler:
ÖğrenciYardımBakanlık
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