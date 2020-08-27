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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından öğrenciye 26.4 milyarlık destek paketi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre öğrencilere 26.4 milyar liralı bir destek paketi gelecek. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk desteklerin bu yıl sonuna kadar öğrencilere dağıtılacağını söyledi.

27 Ağustos 2020 Perşembe 17:54
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından öğrenciye 26.4 milyarlık destek paketi
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Türkiye, genç nüfus açısından dünyanın en genç ülkeleri arasında yer almaktadır. Ülkemizde 8 milyon üniversite öğrencisi, toplamda da 26 milyon kadar öğrenci bulunmaktadır. Öğrenciler arasındaki fırsat eşitliğini sağlamak isteyen hükümetimiz de sosyal yardım seferberliği kapsamında bu yıl sonuna kadar öğrencilere 26.4 milyar TL destek verecek.


Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak adına böyle bir adım attıklarını ifade etti. Yardımın bu yıl sonuna kadar hem ayni hem de nakdi olarak öğrencilere dağıtılacağını söyleyen Selçuk, ‘’Maddi durumu kötü olan öğrencilerimizin ailelerine teşvik amacıyla Şartlı Eğitim Yardımı adıyla maddi destek verilmektedir. Bu paralar öğrencinin annesi adına açılan banka hesaplarına yatırılmaktadır. 2019 senesinde 2.6 milyon öğrencimize 614 milyon TL destek verdik. Bu hazirana kadar ise 2.36 öğrenciye 381 milyon TL maddi destekte bulunuldu. Ayrıca öğrencilerimize ücretsiz ders kitapları da veriyoruz. Ücretsiz kitap için 2019 yılında 881 milyon TL kadar bütçe ayrılmıştı. Bu haziran ayına kadar da 265 milyon TL ayrıldı. Şimdiye kadar ücretsiz ders kitabı ücreti olarak 1 milyar TL bütçe ayırmış olduk. Taşımalı eğitimde de 722 milyon liralık bir yardım bütçesi ayrılmış durumdadır. Geçen sene 112 bin engelli öğrencimizi ücretsiz taşıdık. Bunun bütçesi ise 692 milyon TL olarak belirlendi’’ dedi.

Türkiye İş Kurumu ve Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ortaklığında 12 ila 18 yaş arasında bulunan gençlerimize kariyer açısından destek verilecek. Bakan Selçuk, ‘’Çocuk Destek Merkezleri ve Çocuk Evleri Sitesi’nde bulunan bu gençlerimizin yeteneklerine uygun bir şekilde kariyer planlaması yapılacak. Gerekli kurslara gönderilecekler. Devletin koruma altına aldığı her çocuğun iş ve meslek danışmanı bulunacak. Toplamda 2 bin 899 çocuğumuza 96 tane danışmanımız hizmet verecek’’ dedi.



Son Güncelleme: 27.08.2020 17:54
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Anahtar Kelimeler:
#Zehra Zümrüt Selçuk#Öğrenci#Yardım
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