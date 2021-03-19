Ahbap Derneği tablet başvurusu nasıl yapılır? Ahbap tablet başvuru işlemleri

Ünlü sanatçı Haluk Levent’in başkanlığını üstlendiği Ahbap Deneği, Türkiye’nin dört bir yanında yardıma ihtiyacı olan vatandaşların yardımına koşuyor. Sağladığı destekler ile adından söz ettiren Ahbap, bu kez de öğrencilerin eğitimlerine destek olmak amacıyla 100 bin öğrenciye 100 bin adet tablet dağıtacağını duyurdu.
Ahbap 100 bin tablet başvurusu nasıl yapılır?
Başvuru için http://ahbap.org./yardim adresine girerek ‘eğitim’ kategorisinde bulunan başvuru sistemi üzerinden giriş yaparak işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.
Son Güncelleme: 19.03.2021 18:27