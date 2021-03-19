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Ahbap Derneği tablet başvurusu nasıl yapılır? Ahbap tablet başvuru işlemleri

Haluk Levent'in başkanlığını üstlendiği Ahbap Derneği 100 bin öğrenciye 100 bin tablet dağıtıyor. Ahbap Derneği tablet başvurusu nasıl yapılır sorusuna yanıt arayan okurlarımız için Ahbap tablet başvuru işlemlerine haberimizde yer verdik.

19 Mart 2021 Cuma 18:27
Ahbap Derneği tablet başvurusu nasıl yapılır? Ahbap tablet başvuru işlemleri
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Ünlü sanatçı Haluk Levent’in başkanlığını üstlendiği Ahbap Deneği, Türkiye’nin dört bir yanında yardıma ihtiyacı olan vatandaşların yardımına koşuyor. Sağladığı destekler ile adından söz ettiren Ahbap, bu kez de öğrencilerin eğitimlerine destek olmak amacıyla 100 bin öğrenciye 100 bin adet tablet dağıtacağını duyurdu.

Ahbap 100 bin tablet başvurusu nasıl yapılır?

Ahbap deneğinin düzenlemiş olduğu tablet yardımına başvurmak için kişilerin bilgi ve belgelerini doğru ve eksiksiz olarak bildirmesi gerekmektedir. bilgilerin doğru olmaması halinde başvurular değerlendirmeye alınmamaktadır.

Başvuru için http://ahbap.org./yardim adresine girerek ‘eğitim’ kategorisinde bulunan başvuru sistemi üzerinden giriş yaparak işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

 



Son Güncelleme: 19.03.2021 18:27
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Anahtar Kelimeler:
AhbapTabletHaluk Levent
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