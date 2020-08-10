İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
CHP Lideri'nden Muharrem İnce hakkında kritik sözler!
Son Dakika
CHP Lideri'nden Muharrem İnce hakkında...
Günlük Koronavirüs Tablosu yayınlandı! Artan vaka sayısı dikkat çekerken vefat oranlarının düşmesi sevindirdi!
Son Dakika
Günlük Koronavirüs Tablosu yayınlandı! Artan...
Tartıştığı akrabalarına tencere fırlatan adam balkondan düştü!
Tartıştığı akrabalarına tencere fırlatan adam...
WhatsApp'ta o sözler taciz sayıldı! Yargıtaydan dikkat çeken karar
Son Dakika
WhatsApp'ta o sözler taciz sayıldı!...

Ağustos 2020 KYK burs ve kredileri bayramdan önce mi yatacak? Kyk Ödemeleri ne zaman hesaplara yatar?

Basın bülteninde göze çarpan Ağustos 2020 KYK burs ve kredileri bayramdan önce mi yatacak? Kyk Ödemeleri ne zaman hesaplara yatar? ile ilgili merak konusu olan güncel gelişmeleri öğrenmek için siz de 10.08.2020’li haberimize göz atarak, Ağustos 2020 KYK burs ve kredileri bayramdan önce mi yatacak? Kyk Ödemeleri ne zaman hesaplara yatar? hakkında en yeni ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

10 Ağustos 2020 Pazartesi 21:54
Ağustos 2020 KYK burs ve kredileri bayramdan önce mi yatacak? Kyk Ödemeleri ne zaman hesaplara yatar?
Takip Et:

Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine verilen burs ve öğrenim kredisi ödemelerinin bayram öncesinde yatırılacağı açıklanmıştı. Bakanlık, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı üzerine 6-10 Haziran tarihleri arasında yatırılması planlanan burs ve öğrenim kredilerinin bayram öncesinde yatırılacağı takvimi duyurdu.

Ödemeler, öğrencilerin T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre yapılmaya başlandı.

T.C. kimlik numarasına göre KYK burs ve öğrenim kredisi ne zaman yatırılacak?

T.C. kimlik numarasının son hanesi 0 olanlara 19 Mayıs’ta,


T.C. kimlik numarasının son hanesi 2 olanlara 20 Mayıs’ta,

T.C. kimlik numarasının son hanesi 4 olanlara 21 Mayıs’ta,

T.C. kimlik numarasının son hanesi 6 olanlara 22 Mayıs’ta,

T.C. kimlik numarasının son hanesi 8 olanlara 23 Mayıs’ta yatırılacak.  



Son Güncelleme: 10.08.2020 21:54
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Okulların açılması ile ilgili Bakanlar Kurulu öncesinde kritik toplantı!
Okulların açılması ile ilgili Bakanlar Kurulu öncesinde kritik toplantı!
7307 Nitelik kodu nedir? 7307 nitelik kodu personel alımı özel şartları nelerdir?
7307 Nitelik kodu nedir? 7307 nitelik kodu personel alımı özel şartları nelerdir?
YÖK üniversite diploma sorgulama nasıl yapılır? Online diploma sorgulama işlemleri
YÖK üniversite diploma sorgulama nasıl yapılır? Online diploma sorgulama işlemleri
Sayıştay Denetçi Yardımcılığı eleme yazılı sınavında hangi sorular soruluyor?
Sayıştay Denetçi Yardımcılığı eleme yazılı sınavında hangi sorular soruluyor?
3003 nitelik kodu nedir? Personel alımı 3003 nitelik kodu özel şart anlamı
3003 nitelik kodu nedir? Personel alımı 3003 nitelik kodu özel şart anlamı
Öğretmenler dikkat! Özür grubu yer değiştirme duyurusu yayımlandı.
Öğretmenler dikkat! Özür grubu yer değiştirme duyurusu yayımlandı.

Popüler Haberler

Ağustos 2020 KYK burs ve kredileri bayramdan önce mi yatacak? Kyk Ödemeleri ne zaman hesaplara yatar?
Kuaförüm Sensin yeni yarışmacısı Gül Mammadova hakkında bilgiler
2020 LGS Tercihler ne zaman başlayıp ne zaman bitecek?
Bugün gram altın ne kadar oldu? 10 Ağustos 2020 Pazartesi güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Acil anında onaylı kredi için 4 bankadan düşük faizli kredi kampanyası
QNB Finansbank Yüzde 0,79 Faizli, 60 Ay Vadeli Borç Transferi Kredisi Kampanyası
1999 ve öncesinde sigorta başlangıcı olanların emekliliğe hak kazanma şartları
Vakıfbank ve Halkbank sicili bozuklara kredi yapılandırma müjdesi
Gelir belgesiz 10000 TL ila 100000 TL arasında kredi veren bankalar 10 Ağustos 2020 Pazartesi
Altın ne kadar oldu? 10 Ağustos 2020 Pazartesi Güncel altın fiyatları 10 Ağustos 2020 Pazartesi – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Ziraat bankası konut kredisi yapılandırma şartları ve faiz oranları
Veri işleme izni nedir? Ücretli midir, ne işe yarar? İptali kapatması nasıl yapılır?
Sigortam başlamış mı? Yeni işe başladım sigortam yapılmış mı, var mı, aktif mi?
Evde ekmek nasıl yapılır? evde ekmek yapmak için malzemeler nelerdir, ekmek yapma tarifi
0,5 ham puan kaç net, kaç soru demektir?
Bankaların sicili bozuk olanlar için kredi imkanları ve kredi şartları
TV8 Top Model yarışması Türkiye Modelini Arıyor başvuru şartları neler? Türkiye Modelini Arıyor yarışması başvuru formu ve şartları
Akbank düşük taksitli, sıfır faizli, 10 bin TL hızlı kredi başvurusu Ağustos 2020
En Hızlı 20.000 TL sorunsuz ve hızlı kredi veren bankalar! 10 Ağustos 2020 Pazartesi
Star Tv'de yeni başlayacak dizi ve programlar
TKDK 2020 geri ödemesiz hayvancılık kredisi şartları nelerdir? TKDK 2020 hayvancılık destek kredileri

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.