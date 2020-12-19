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Ağaç işleri endüstri mühendisi nedir? Çalışma şartları nasıldır?

Üniversite tercihlerinde ağaç işleri endüstri mühendisliği bölümünü eklemek isteyen adaylar bölüm hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ağaç işleri endüstri mühendisliğinin ne olduğuna ve çalışma şartlarına içeriğimizde yer verdik.

19 Aralık 2020 Cumartesi 12:07
Ağaç işleri endüstri mühendisi nedir? Çalışma şartları nasıldır?
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Üniversite adayları, sınav öncesinde hedeflerindeki bölüm adına araştırmalarını sürdürüyor. Bölüm dersleri, mezun olduktan sonraki istihdam alanları oldukça merak ediliyor. Bu kapsamda birçok üniversitede bulunan ve adayların tercih listelerinde yoğunlukla yer bulan ‘Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği’ bölümünden bahsedeceğiz.

Ağaç İşleri Endüstri Mühendisi nedir, nasıl olunur?

Üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren bölümlerinde okuyarak, ağaç sektörü ile ilgili alanlarda işleri yapabilecek ve koordinasyonunu sağlayacak uzman kişilere ‘Ağaç İşleri Endüstri Mühendisi’ unvanı verilir. Ağaç işleri mühendisi, ahşap malzemeden üretimi yapılan eşyanın tasarımı, proje ve maliyet analizlerini gerçekleştirerek üretim için gerekli materyallerin toplanmasını sağlar. Bunun yanında üretim aşamasında da gerekli olan stok planlamasını gerçekleştirir. Ağaç işleri endüstri mühendislerinin atölye ve fabrikalarda iş imkanları bulunmaktadır.

Ağaç işleri mühendisleri özel sektörde iş imkanı bulabilirken bu kamu için oldukça zordur. Çünkü kamuya ataması yapılan mühendisler arasında ağaç işleri mühendisleri bulunmuyor. Özel sektörde ise ortam oldukça rekabetçidir ve bu nedenle kişinin oldukça donanımlı olması gerekir.

Ağaç işleri endüstri mühendisinin çalışma şartları nasıl?

Ağaç işleri mühendisleri işleri itibariyle genellikle gürültülü ve tozlu ortamlarda yer alırlar. Bu nedenle sanıldığının aksine oldukça zor bir meslektir. Ancak atölye biriminde değil de satış biriminde çalışılması halinde ofis ortamında da çalışabilirler. Mühendislerin maddi imkanları da oldukça kısıtlıdır.

Çalışma saatlerine değinecek olursak yoğun olunan dönemlerde uzun mesailer yapabilirler. Günlük çalışma saatleri 9-10 saati bulabileceği gibi hafta sonları da çalışabilirler.

Ağaç işleri endüstri mühendisi hangi araç gereçlerle çalışır?

Mühendislerin genellikle kullandığı belirli araç gereçler bu meslekte de kullanılmaktadır. Ağaç işleri mühendisleri genel itibariyle şu araç gereçler ile çalışırlar:

-Temelde ağaç ve ağaçtan elde edilen ürünler

-Üretim ve bilgisayar programları

-El makineleri

-El aletleri

-Endüstriyel makineler



Son Güncelleme: 19.12.2020 12:07
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Ağaç Işleri Endüstri MühendisiÜniversiteLisansAtölye
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