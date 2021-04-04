Afyon'da öğretmenlerin korona testi pozitif çıktı, yüz yüze eğitime ara verildi

Korona virüs ile mücadele sürerken, öte yandan normalleşme adımları Mart ayı itibariyle atılmaya başlandı. Bu kapsamda köy okulların tüm kademelerde yüz yüze eğitim tam zamanlı başlarken, il ve ilçe merkezlerinde ise bazı kademelerde yüz yüze eğitim seyreltilmiş olarak başladı.

Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı yerinde karar uygulaması kapsamında okullara ara verme yetkisini il Valiliklerine devretti. İl Valilikleri kentlerde ki bazı okullarda artan vakalar sebebiyle yüz yüze eğitimlere ara vermeye devam ediyor.

Son olarakkarahisar İhsaniye ilçesinde eğitim öğretim faaliyetlerine yüz yüze olacak şekilde devam eden bir okulda görev yapan 4 öğretmene sempton gösterdikleri gerekçesiyle yapılan koronavirüs testi pozitif çıkması sebebiyle okulda yüz yüze eğitime 10 gün ara verildi.

Konuyla ilgili olarak açıklama yapan İhsaniye Kaymakamlığı, okulda yüz yüze eğitim faaliyetlerine 10 gün ara verildiğini, bu süreçte eğitim öğretim faaliyetlerinin uzaktan olarak yürütüleceği duyuruldu.