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Afet bölgelerinde okullar açılacak mı? Bakan Özer açıkladı..

Son zamanlarda yaşanılan doğal afetler nedeniyle, bölgelerde okulların açılmayacağı büyük merak konusu oldu. Herkesin merak ettiği açıklama ise Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den geldi.

18 Ağustos 2021 Çarşamba 00:02
Afet bölgelerinde okullar açılacak mı? Bakan Özer açıkladı..
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Doğal afet yaşanılan bölgelerde okulların açılıp açılmayacağı hakkında bir açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, söz konusu bölgelere gerekli kaynakların yapıldığını ve eğiti-öğretimin başlayacağı güne kadar da tüm okulların yeni döneme hazır olacağını söyledi.

Afet bölgelerinde bulunan İl ve İlçe milli eğitim müdürleri ile video konferans toplantısı düzenleyen Bakan Mahmut Özer, afet bölgelerindeki okullarda yapılan son durum değerlendirmesini gerçekleştirdi. Bakan Özeri toplantıda okullarda meydana gelen hasarların yanı sıra bakım ve onarımlarla ilgili başlatılan çalışmalara ilişkin yetkililerden bilgi aldı. Afetten etkilenmiş olan bölgelerde öğrencilerin ve öğretmenlerle birlikte velilerin de hep yanında olacaklarını belirterek okulların açılıp açılmayacağı hakkında yetkililere bilgiler verdi.

Afetten etkilenenlerin barınma ihtiyaçlarının karşılanmasından okullardaki eksikliklerinin giderilmesine kadar çalışma arkadaşlarını sürekli sahada olduğunu söyleyen Bakan Özer, öğretmenler ve danışmanlar için de psikolojik desteklerin verildiğini kaydetti.

'AFET BÖLGELERİNDE GEREKLİ TEDBİRLER ALINDI'

Afet bölgelerinde bulunan meslek liseleri ve mesleki eğitim merkezlerinin yemekhanelerinin afetzedelere kahvaltı ve akşam yemeği için tahsis edildiğini ve bölgelerde de öğrencilerin okullarına erişim sağlayabilmeleri için de gerekli tedbirler alındığını belirten Bakan Mahmut Özer, illere gerekli kaynak aktarımının tapıldığını ve 2020-2021 eğitim-öğretimin yılının başlayacağı tarihe kadar da tüm okulların yeni döneme hazır olacağını söyledi. 

Öğrencilerin ve öğretmenlerin bütün kırtasiye ihtiyaçlarının devlet tarafından karşılanacağını bildiren Bakan Özer, ihtiyaç tespitleri ve bunların ilgililere ulaştırılması için gönüllü olarak çalışan tüm öğretmenlere ve Bakanlık personellerine de teşekkürlerini iletti.


Son Güncelleme: 18.08.2021 00:02
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Okullar AçılacakmıAfet BölgeleriMahmut özerMilli Eğitim Bakanlığı
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