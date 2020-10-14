İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Ankara'da balıklar kıyıya vurdu! Halk büyük endişe yaşadı
Ankara'da balıklar kıyıya vurdu! Halk...
Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Atambayev yeniden tutuklandı!
Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Atambayev yeniden...
Aslı Enver'den olay paylaşım! Pembe saçlı halini takipçilerinin beğenisine sundu!
Aslı Enver'den olay paylaşım! Pembe...
Nevşehir Belediyesi'nden Hatay paylaşımı! Allah belanızı versin!
Nevşehir Belediyesi'nden Hatay paylaşımı! Allah...

Adrese dayalı kayıt işlemleri ve okul kayıt işlemlerinde bilinmesi gerekenler

Her yıl Eylül ayının son haftasında öğrenciler okul kaydı yaptırmaktadır. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri kayıt işlemleri farklılık göstermektedir. Yeni sistemle beraber okul kayıt işlemlerinde adrese dayalı kayıt uygulanmaktadır. Veliler adrese dayalı okul sorgulama nereden ve nasıl yapılır sorusunu araştırıyor.

14 Ekim 2020 Çarşamba 16:15
Adrese dayalı kayıt işlemleri ve okul kayıt işlemlerinde bilinmesi gerekenler
Takip Et:

Veliler adrese dayalı okul sistemi sayesinde evlerine en yakın okulları bularak çocuklarına okul arama telaşında kurtuluyor. Okul öncesi eğitimi, ilkokul, ortaokul ve liseler için adrese kayıtlı okul araması yapılmaktadır. Okul arama işlemi MERNİS sistemi üzerinden yapılmaktadır.

MERNİS sistemiyle öğrenciler oturdukları bölgenin detaylı analizini yaparak okul tercihlerini yapabiliyor. Sistem liseler için yeterli puanı alamayan öğrencileri otomatik olarak en yakın liseye yerleştirmektedir.

İlk ve ortaokullarda adrese dayalı kayıt sistemi nasıl kullanılır?

İlk ve ortaokul öğrencileri kendilerine en yakın okullara yerleştirilir. Öğrencilerin adres kayıtları sisteme girilir ve sistem okul kontenjanlarına göre öğrencilere okullara yerleştirir.

Sistemdeki adres bilgileri detaylı olarak girilmelidir. Sistemdeki bilgiler e-okul sistemine aktarılıp öğrencilerin kayıt listeleri hazırlanır. Bu işlemler için herhangi bir ücret talep edilmez.

Okul öncesi eğitimlerde adrese dayalı sistem nasıl ilerler?

Okul öncesi yani ana okul eğitimleri 36 ay ile 66 ay arasındaki çocuklara verilmektedir. Bu çocukların kayıtları sene Eylül ayının son haftasında sisteme işlenir ve adres bilgilerine göre kayıt işlemi yapılır. Ana sınıfı kayıt işlemlerinde çocuklar 48 ay-66 ay ile 36 ay-47 arasında gruplara ayrılmaktadır.

İlkokul kayıtlarında adrese dayalı sistem nasıl ilerler?


İlkokul öğrencilerinin de her yılın Eylül ayının son haftasında kayıt işlemleri başlar. 66 ayı tamamlamış öğrencilerin ilkokula başlaması gerekir. Gelişimini tamamlamış olan 60 ile 66 aylık arasındaki çocuklar ilkokul eğitimlerine başlar. 60 ile 66 aylık çocukların okula başlaması için velilerin başvuru talebi yazması, 66-68 aylık öğrenciler için dilekçe yazması, 69-71 aylık çocuklar içinse sağlık raporuyla okula başlamaları sağlanır. Okula uygun görülmeyen çocuklar 1 sene sonra kayıt yapabilirler.

Ortaokul ve imam hatip ortaokullarında adrese dayalı kayır sistemi nasıl ilerler?

İlkokul eğitimi tamamlayan öğrenciler Eylül ayının son haftasında e-okul sistemi üzerinden okul tercihlerini gerçekleştirir. Sistemde çocukların ev adresleri yer alırken bu bilgilere göre kayıt işlemleri yapılır. Öğrencilerin kayıt işlemlerinde velilerin okul tercihlerini dilekçe yazarak belirtmeleri gerekmektedir. Söz konusu dönemde dilekçe yazan öğrenciler okullarına kayıt olur, dilekçe yazmayan öğrenciler ise otomatik olarak okullara verilir.

Liselerin adrese dayalı kayıt sistemi nasıl kullanılır?

Ortaokul eğitimlerini tamamlayıp LGS giren öğrenciler sınav puanlarına göre lise tercihlerini belirtilen dönemlerde gerçekleştirir ve buna göre okullara yerleştirilir. Ancak sınavdan istenen seviyede puan alamayan öğrencilerin kayıtları adreslerine en yakın liseye yapılır veya kayıt yapılmaması halinde sistem tarafından otomatik olarak okula kayıt yaptırılır.

MEB adrese dayalı lise kaydında nelere dikkat edilir?

Liseye kayıt işlemleri sırasında öğrencilerin ortaokulda aldığı yıl sonu başarı puanları, devamsızlık gün sayılarına dikkat edilir ve öğrenciler yaptıkları tercih listesine göre okullara yerleştirilir.

Adrese dayalı okul kaydı sorgulaması nasıl yapılır?

Adrese dayalı okul kaydı sorgulaması e-okul sistemi üzerinden yapılır. Öğrenciler e-okul sistemine giriş kodu, kimlik numarası ve doğum tarihi gibi bilgileri yazarak girebilir.

https://e-okul.meb.gov.tr/IlkOgretim/MEM/IOM00009.aspx



Son Güncelleme: 14.10.2020 16:18
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
MebE-okul
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yüz yüze eğitime geçişte ikinci aşama yarın başlıyor
Yüz yüze eğitime geçişte ikinci aşama yarın başlıyor
Derse bağlanmak için dağa çıkıyorlar!
Derse bağlanmak için dağa çıkıyorlar!
ÖSYM DGS ek yerleştirme kılavuzunu ve tarihini açıkladı
ÖSYM DGS ek yerleştirme kılavuzunu ve tarihini açıkladı
MEB'den hazırlık ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitim açıklaması
MEB'den hazırlık ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitim açıklaması
MEB duyurdu! 500 bin ücretsiz tablet dağıtımı başlıyor!
MEB duyurdu! 500 bin ücretsiz tablet dağıtımı başlıyor!
Öğretmenler dikkat! 2020 KPSS Ön lisans görevleri belli oldu
Öğretmenler dikkat! 2020 KPSS Ön lisans görevleri belli oldu

Popüler Haberler

Gönül Dağı dizisi Taner karakteri kimdir? Berk Atan'ın hayatı ve rol aldığı yapımlar
Adrese dayalı kayıt işlemleri ve okul kayıt işlemlerinde bilinmesi gerekenler
Ptt cumartesi kargo gönderiyor mu, kargo getiriyor mu?
Arıza dizisi Salman karakteri kimdir? Numan Çakır'ın hayatı
Zümrüdüanka dizisindeki Suhandan karakteri kimdir? Pelin Abay
BİM Kiwi katı meyve sıkacağı alınır mı? Ürün özellikleri ve yorumları
Asuman'la Sevgili Dünürüm programı Show TV başvuru formu ve whatsapp iletişim numaraları
2020 özel hastane doğum ücretleri
Emanet dizisi Selim kimdir? Osman Aydın hakkında bilgiler
Bağkur yapılandırma yasası ne zaman yürürlüğe girecek? 2020 yılı Bağkur yapılandırması
Meme Küçültme ameliyatı sonrası dikkat edilmesi gerekenler nelerdir? Meme küçültmeden sonra emzirmek mümkün mü?
Aşk Ağlatır Rüzgar kimdir? Gerçek adı nedir? Yağız Can Konyalı rol aldığı yapımlar
SON DAKİKA: Meteoroloji'den kar yağışı için uyarı geldi! İstanbul'a kar ne zaman yağacak?
Motorlu Taşıtlar Vergisi 2020 ödemesi son gün ne zaman? Hangi araç ne kadar vergi ödeyecek? MTV 2020 Ödeme ekranı
Biberiye bitkisinin faydaları nelerdir? Biberiye çayı kilo verdirir mi?
HGS nereden alınır? HGS müşteri hizmetleri telefon numarası ile bakiye sorgulama
Şeref Sözü dizisinde Nejat karakteri kim? Gerçek adı ne? Görkem Türkeş
Asgari ücretle çalışana 686 TL ek ödeme geliyor!
Mazeret izni nedir, nasıl alınır? Mazeret izni alma şartları 2020
Uyanış Büyük Selçuklu dizisinden Ebul Kasım karakteri kimdir? Emre Erçil
Dudak estetik ameliyat fiyatları 2020

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.