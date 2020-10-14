Adrese dayalı kayıt işlemleri ve okul kayıt işlemlerinde bilinmesi gerekenler

Veliler adrese dayalı okul sistemi sayesinde evlerine en yakın okulları bularak çocuklarına okul arama telaşında kurtuluyor. Okul öncesi eğitimi, ilkokul, ortaokul ve liseler için adrese kayıtlı okul araması yapılmaktadır. Okul arama işlemi MERNİS sistemi üzerinden yapılmaktadır.

MERNİS sistemiyle öğrenciler oturdukları bölgenin detaylı analizini yaparak okul tercihlerini yapabiliyor. Sistem liseler için yeterli puanı alamayan öğrencileri otomatik olarak en yakın liseye yerleştirmektedir.

İlk ve ortaokullarda adrese dayalı kayıt sistemi nasıl kullanılır?

İlk ve ortaokul öğrencileri kendilerine en yakın okullara yerleştirilir. Öğrencilerin adres kayıtları sisteme girilir ve sistem okul kontenjanlarına göre öğrencilere okullara yerleştirir.

Sistemdeki adres bilgileri detaylı olarak girilmelidir. Sistemdeki bilgiler e-okul sistemine aktarılıp öğrencilerin kayıt listeleri hazırlanır. Bu işlemler için herhangi bir ücret talep edilmez.

Okul öncesi eğitimlerde adrese dayalı sistem nasıl ilerler?

Okul öncesi yani ana okul eğitimleri 36 ay ile 66 ay arasındaki çocuklara verilmektedir. Bu çocukların kayıtları sene Eylül ayının son haftasında sisteme işlenir ve adres bilgilerine göre kayıt işlemi yapılır. Ana sınıfı kayıt işlemlerinde çocuklar 48 ay-66 ay ile 36 ay-47 arasında gruplara ayrılmaktadır.

İlkokul kayıtlarında adrese dayalı sistem nasıl ilerler?

Ortaokul ve imam hatip ortaokullarında adrese dayalı kayır sistemi nasıl ilerler?

İlkokul öğrencilerinin de her yılın Eylül ayının son haftasında kayıt işlemleri başlar. 66 ayı tamamlamış öğrencilerin ilkokula başlaması gerekir. Gelişimini tamamlamış olan 60 ile 66 aylık arasındaki çocuklar ilkokul eğitimlerine başlar. 60 ile 66 aylık çocukların okula başlaması için velilerin başvuru talebi yazması, 66-68 aylık öğrenciler için dilekçe yazması, 69-71 aylık çocuklar içinse sağlık raporuyla okula başlamaları sağlanır. Okula uygun görülmeyen çocuklar 1 sene sonra kayıt yapabilirler.

İlkokul eğitimi tamamlayan öğrenciler Eylül ayının son haftasında e-okul sistemi üzerinden okul tercihlerini gerçekleştirir. Sistemde çocukların ev adresleri yer alırken bu bilgilere göre kayıt işlemleri yapılır. Öğrencilerin kayıt işlemlerinde velilerin okul tercihlerini dilekçe yazarak belirtmeleri gerekmektedir. Söz konusu dönemde dilekçe yazan öğrenciler okullarına kayıt olur, dilekçe yazmayan öğrenciler ise otomatik olarak okullara verilir.

Liselerin adrese dayalı kayıt sistemi nasıl kullanılır?

Ortaokul eğitimlerini tamamlayıp LGS giren öğrenciler sınav puanlarına göre lise tercihlerini belirtilen dönemlerde gerçekleştirir ve buna göre okullara yerleştirilir. Ancak sınavdan istenen seviyede puan alamayan öğrencilerin kayıtları adreslerine en yakın liseye yapılır veya kayıt yapılmaması halinde sistem tarafından otomatik olarak okula kayıt yaptırılır.

MEB adrese dayalı lise kaydında nelere dikkat edilir?

Liseye kayıt işlemleri sırasında öğrencilerin ortaokulda aldığı yıl sonu başarı puanları, devamsızlık gün sayılarına dikkat edilir ve öğrenciler yaptıkları tercih listesine göre okullara yerleştirilir.

Adrese dayalı okul kaydı sorgulaması nasıl yapılır?

Adrese dayalı okul kaydı sorgulaması e-okul sistemi üzerinden yapılır. Öğrenciler e-okul sistemine giriş kodu, kimlik numarası ve doğum tarihi gibi bilgileri yazarak girebilir.

https://e-okul.meb.gov.tr/IlkOgretim/MEM/IOM00009.aspx