Adayların dikkatine! ÖSYM açıkladı. Dikey Geçiş Sınavı başvuruları başladı

Dikey Geçiş Sınavı başvuruları başladı. ÖSYM resmi intenet sitesinde başvuru tarihlerini açıkladı. Sınav başvuruları 31 Mayıs tarihinde sona erecek. Sınava girecek adayların son başvuru tarihine kadar başvuru işlemlerinin eksiksiz bir şekilde tamamlaması gerekiyor. ÖSYM başvuru kılavuzunun yanına sınav başvuru ücretlerini de yayınladı.

DGS başvurusu nasıl yapılır?

Sınava girecek olan adaylar, başvurularını ÖSYM’nin resmi intenet sitesinden bireysel olarak ya da ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapılacak. ÖSYM mobil uygulaması olanlar uygulama aracılığıyla da yapabilecek.

Sınav başvurusu aşamasında kişilerden HES kodları bilgisi alınacak. HES kodunu bilmeyenler başvuru yapmadan önce Sağlık Bakanlığı’nın resmi intenet sitesinden nasıl HES kodu alacaklarını öğrenebilir.

ÖSYM’nin yaptığı açıklama doğrultusunda DGS başvuru ücreti 2021 yılında 150 TL olarak belirlenecek. Adaylar ödemelerini tamamladıktan sonra başvuru aşamalarını tamamlayabilir.

ÖSYM ‘nin yayınladığı 2021 yılı DGS başvuru kılavuzu;

https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2021/DGS/kilavuz21052021.pdf