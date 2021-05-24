İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
21 Mayıs 2021 vaka tablosu açıklandı! Vaka sayısı 10 binin altında
Son Dakika
21 Mayıs 2021 vaka tablosu...
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Son Dakika
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana...
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor? Uzman isimden çarpıcı yanıt
Son Dakika
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor?...
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Son Dakika
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!

Acun Medya Akademi eğitim başvuru ücreti ne kadar?

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı son dakika haberine göre İstanbul’un ileri gelen üniversitesinde bölüm açtığını duyurdu. Nişantaşı Üniversitesi’nde Acun Medya Akademi bölümü yer alırken vatandaşlar Acun Medya Akademi eğitim başvuru ücreti ne kadar? sorusunun cevabını arıyor. Farklı dallarda eğitim verecek olan bölümde başvuru şartları ve ücreti merak ediliyor. İşte Acun Medya Akademi hakkında merak edilenler haberimizde

24 Mayıs 2021 Pazartesi 19:13
Acun Medya Akademi eğitim başvuru ücreti ne kadar?
Takip Et:

Başarılı televizyoncu Acun Ilıcalı, Nişantaşı Üniversitesi’nde Acun Medya Akademi adı altında eğitim verileceğini açıkladı. Sosyal medya hesabı üzerinden duyuran televizyoncu satın aldığı TV8 kanalında bölüm hakkında kısa açıklamalarda bulundu. Ilıcalı: ““Arkadaşlar, hayallerinizin peşinde koşmayı asla bırakmayın. Çok isteyin, çok çalışın, imkanları görün, değerlendirin, başarı kendiliğinden gelecektir ben öyle yaptım.” dedi.

Birçok farklı dalda eğitim verilen bölümde vatandaşlar ücreti merak ederken başvuruların nasıl olduğunu araştırıyor. Acun Medya Akademi Nişantaşı Üniversitesi’nde ortak olarak verilirken adaylar üniversitede eğitimlerini bitirdikten sonra Acun Medya grubunda hem yurt içi hem de yurt dışı işlerden faydalanacak. Başvuru için https://acunmedyaakademi.com/ adresine tıklayarak başvuru formunu doldurabilir. Başvuruda aynı zamanda hangi eğitimi alacağınızı seçmeniz gerekiyor.

Ücretler için henüz net bir bilgi verilmedi. Başvurular tamamlandıktan sonra adaylara özel bilgi verileceği mümkün.

İşte Acun Medya Akademi’de yer alacak bölümler

Gastronomi:

Aşçılık eğitimi

Pastacılık

Ekmekçilik eğitimi

Prochef eğitimi

TV:

İleri televizyonculuk eğitimi

Diğer alanlarda verilecek eğitimler:

Google reklamcılığı eğitimi

Crm ile salesforce eğitimi

Sosyal medya reklamcılığı eğitimi

Dijital içerik ile yayıncılık eğitimi


Son Güncelleme: 24.05.2021 19:13
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Acun Medya Akademi Eğitim Başvuru ücreti Ne KadarAcun MedyaNişantaşı üniversitesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Staj Seferberliği giriş ve başvuru nasıl yapılır? Staj Seferberliği başvuru işlemleri
Staj Seferberliği giriş ve başvuru nasıl yapılır? Staj Seferberliği başvuru işlemleri
Okullar 1 Haziran'da açılacak mı, yüz yüze eğitim ne zaman başlar?
Okullar 1 Haziran'da açılacak mı, yüz yüze eğitim ne zaman başlar?
Liselerde sınav olacak mı, 2. dönem notları nasıl verilecek?
Liselerde sınav olacak mı, 2. dönem notları nasıl verilecek?
LGS sınav yerleri, sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak?
LGS sınav yerleri, sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak?
ÖSYM ALES 2 sınavı ne zaman yapılacak, tarih belli oldu mu? ALES 1 sonuçları açıklandı mı?
ÖSYM ALES 2 sınavı ne zaman yapılacak, tarih belli oldu mu? ALES 1 sonuçları açıklandı mı?
MEB 2021 okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili ne zaman başlayacak? Okullarda 2.dönem ne zaman bitiyor?
MEB 2021 okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili ne zaman başlayacak? Okullarda 2.dönem ne zaman bitiyor?

Popüler Haberler

Habertürk TV Veyis Ateş kimdir? Veyis Ateş nereli, kaç yaşında? Veyis Ateş hakkında bilgiler
Acun Medya Akademi eğitim başvuru ücreti ne kadar?
Süleyman Soylu hangi kanalda, canlı yayını saat kaçta?
Uyanış Büyük Selçuklu Hekimgah Ömer Hayyam kimdir? Gerçek adı nedir? Bülent Alkış nereli, yaşı kaç?
Şarkılar Bizi Söyler Kanal D canlı izle – 24 Mayıs 2021 Pazartesi tek parça Şarkılar Bizi Söyler yeni son bölüm izle
Uyanış: Büyük Selçuklu konusu ve oyuncu kadrosu belli oldu
TV8 Survivor 101. bölüm canlı izle! 24 Mayıs 2021 Survivor yeni bölüm izle
La Casa De Papel 5. sezon ne zaman? La Casa De Papel'in yeni sezonu ve final sezonu yayın tarihi belli oldu!
2021 Adli tatil ne zaman başlayacak? Adli tatil tarihleri açıklandı mı?
Hadise O Ses Türkiye’den ayrıldı mı, neden ayrıldı?
Emanet dizisi kaç bölüm sürecek?
Real Madrid Villareal maç özeti ve golleri izle | D Smart Real Madrid - Villareal youtube geniş özeti ve maçın golleri
Gelir vergisi nasıl hesaplanır? 2021 Gelir vergisi oranları ve hesaplama yöntemleri
Bu akşam hangi diziler var? 19 Mayıs 2021 Çarşamba Bugün hangi kanalda hangi dizi var? TV yayın akışı tam liste
Hızlı emekli olabilmek ve yüksek emekli maaşı alabilmek için öneriler
General Mobile GM 21 pro özellikleri ve GM 21 pro satış fiyatı
Çamlıca Kulesi ne zaman hizmete açılacak? Çamlıca Kulesi açılış tarihi belli oldu!
Ay tutulması ne zaman, saat kaçta olacak? 26 Mayıs ay tutulması Türkiye’den görülecek mi?
2021 Kurban Bayramı ne zaman, hangi güne denk geliyor?
e-Devlet 3000 TL ve 5000 TL Esnaf Hibe Desteği başvurusu nasıl yapılır?
Günlük burç yorumları; 25 Mayıs 2021 Salı burç yorumları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.