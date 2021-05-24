Acun Medya Akademi eğitim başvuru ücreti ne kadar?

Başarılı televizyoncu Acun Ilıcalı, Nişantaşı Üniversitesi’nde Acun Medya Akademi adı altında eğitim verileceğini açıkladı. Sosyal medya hesabı üzerinden duyuran televizyoncu satın aldığı TV8 kanalında bölüm hakkında kısa açıklamalarda bulundu. Ilıcalı: ““Arkadaşlar, hayallerinizin peşinde koşmayı asla bırakmayın. Çok isteyin, çok çalışın, imkanları görün, değerlendirin, başarı kendiliğinden gelecektir ben öyle yaptım.” dedi.





Birçok farklı dalda eğitim verilen bölümde vatandaşlar ücreti merak ederken başvuruların nasıl olduğunu araştırıyor. Acun Medya Akademi Nişantaşı Üniversitesi’nde ortak olarak verilirken adaylar üniversitede eğitimlerini bitirdikten sonra Acun Medya grubunda hem yurt içi hem de yurt dışı işlerden faydalanacak. Başvuru için https://acunmedyaakademi.com/ adresine tıklayarak başvuru formunu doldurabilir. Başvuruda aynı zamanda hangi eğitimi alacağınızı seçmeniz gerekiyor.

Ücretler için henüz net bir bilgi verilmedi. Başvurular tamamlandıktan sonra adaylara özel bilgi verileceği mümkün.

İşte Acun Medya Akademi’de yer alacak bölümler

Gastronomi:

Aşçılık eğitimi

Pastacılık

Ekmekçilik eğitimi

Prochef eğitimi

TV:

İleri televizyonculuk eğitimi

Diğer alanlarda verilecek eğitimler:

Google reklamcılığı eğitimi

Crm ile salesforce eğitimi

Sosyal medya reklamcılığı eğitimi

Dijital içerik ile yayıncılık eğitimi