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Acun Ilıcalı bedava bilgisayar nasıl alınır, ücretsiz tablet başvurusu nasıl yapılır? Acun uzaktan eğitime destek bedava tablet ve bilgisayar başvurusu

Maddi durumu olmayan, bilgisayar alacak gücü olmayan öğrencilere Acun Ilıcalı'nın önderlik ettiği "Haydi Şimdi" kampanyası dahilinde tablet ve bilgisayar dağıtımı yapılacak. Peki bu kampanyadan faydalanmak isteyenler nereye başvuracak? Başvuru koşulları nedir? Kimler faydalanabilecek?

16 Ekim 2020 Cuma 17:27
Acun Ilıcalı bedava bilgisayar nasıl alınır, ücretsiz tablet başvurusu nasıl yapılır? Acun uzaktan eğitime destek bedava tablet ve bilgisayar başvurusu
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Acun Ilıcalı'nın başlattığı "Haydi Şimdi" kampanyasına öğrenciler büyük ilgi gösterdi. Uzaktan eğitim alanında büyük destek veren Acun Ilıcalı, bilgisayarı olmayan aileleri desteklemek amacıyla için "Haydi Şimdi" kampanyasına liderlik etmektedir.

Acun Ilıcalı Ücretsiz Tablet Bilgisayar Nasıl Alınır?


Acun Ilıcalı, “Kardeşlerimiz dizüstü bilgisayarları olmadığı için uzaktan eğitimde büyük zorluklarla karşılaştı. Bu durum hepimizi çok üzmektedir. Pazar akşamı TV8'de büyük çaplı bir kampanyayı başlatıyoruz. Böylece kardeşlerimiz eğitimden geri kalmayacak, katılım şartları açıklanmadı. Ücretsiz tablet uygulamasının ne zaman başlayacağını ise merak edilmektedir.

Acun Ilıcalı'nın başlatmış olduğu "Haydi Şimdi" kampanyası dahilinde, ücretsiz tablet ve bilgisayarları ihtiyacı olan öğrencilere ulaştırmayı hedefliyor. Ücretsiz tablet ve dizüstü bilgisayar dağıtımından faydalanmak için gerekli olan başvuru şartları ve kimlerin bu kampanyadan faydalanacak? Acun Ilıcalı, Milli Eğitim Bakanlığı’nın hizmeti altında dağıtımları yapacaktır. Acun Ilıcalı toplanan paranın tamamını MEB'e bağışlayacak ve MEB, başvuran tüm öğrencilere dizüstü bilgisayar sağlamaya çalışacak.



Son Güncelleme: 16.10.2020 17:27
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Anahtar Kelimeler:
Acun IlıcalıUzaktan EğitimMebTablet
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