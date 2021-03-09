Açıktan lise için askerlik tecil işlemleri nasıl olur?

Türkiye'de 21 yaşına gelmiş her genç askerlik vazifesini yerine getirmek zorundadır. Tecil işlemleri için öğrenim durum ibrazı zorunludur. Öğrenime göre tecil işlemi işlenecektir. 7179 askerlik kanununa göre tecil ettirme işlemlerini başvuru yaparak gerçekleştirebilirsiniz.

Lise tecili nasıl olur?

Lise okuyan ve lise bitirmiş adaylarla ilgili askerlik kanununda gerekli bilgileri yer almaktadır. 22 yaşını tamamlayacakları yıla kadar işlemleri yaptıma zorunlulukları vardır. Askere gitmek için öğrenim hayatlarının bitmiş olması lazımdır. 3 yıl tecil ettirme süresi vardır. Tecil işlemleri için sınır yaş 22'dir. 22'ye gelindiğinde tecil işlemleri işlenmez. Meslek ve teknik lise mezunları ise 25 yaşını tamamladıkları yılın sonunu gerçirmemek şartıyla 6 yıl tecil hakları vardır.

Önlisans ve Lisansa göre tecil nasıl olur?

İkinci Üniversites kazanıldığı taktirde tecil nasıl olur?

28 yaşına kadar tecil hakları bulunmaktadır, tabi okuldan mezun olmamaları lazımdır. 2 yıla kadar tecil ettirme hakları vardır.

Bu noktada tecil ettirme imkanları yoktur. Bitirdiği okul seviyesiyle aynıysa tecili kabul olmaz. Ancak 2 yıl okuyup ardından 4 yılı kazanıyorsa erteleme işlemi yapılır. Bu durum Açık Öğretim içinde geçerlidir.

Yüksek Lisanve Dokora öğrencilerine göre tecil nasıl olur?

Eğitimlerini sonlandırtan itibaren 1 yıla kadar tecil ettirme hakları vardır. Yaş sınırı ise 32'dir.