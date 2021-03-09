İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Almanya’da iki milletvekili istifa etti
Almanya’da iki milletvekili istifa etti
EPDK'dan milyonlarca araç sahibine ucuz akaryakıt önerisi!
Son Dakika
EPDK'dan milyonlarca araç sahibine ucuz...
Koronavirüs salgınında yeni ağır risk grubu belirlendi
Son Dakika
Koronavirüs salgınında yeni ağır risk...
Erzurum'daki yanan su efsanesi şaşkınlık yarattı!
Son Dakika
Erzurum'daki yanan su efsanesi şaşkınlık...

Açıktan lise için askerlik tecil işlemleri nasıl olur?

Açıktan lise okuyan erkekler için tecil nasıl yapılır? Şartlar neler? Askerlik tecili ile ilgili her şey burada..

09 Mart 2021 Salı 18:13
Açıktan lise için askerlik tecil işlemleri nasıl olur?
Takip Et:

Türkiye'de 21 yaşına gelmiş her genç askerlik vazifesini yerine getirmek zorundadır. Tecil işlemleri için öğrenim durum ibrazı zorunludur. Öğrenime göre tecil işlemi işlenecektir. 7179 askerlik kanununa göre tecil ettirme işlemlerini başvuru yaparak gerçekleştirebilirsiniz. 

Lise tecili nasıl olur?

Lise okuyan ve lise bitirmiş adaylarla ilgili askerlik kanununda gerekli bilgileri yer almaktadır. 22 yaşını tamamlayacakları yıla kadar işlemleri yaptıma zorunlulukları vardır. Askere gitmek için öğrenim hayatlarının bitmiş olması lazımdır. 3 yıl tecil ettirme süresi vardır. Tecil işlemleri için sınır yaş 22'dir. 22'ye gelindiğinde tecil işlemleri işlenmez. Meslek ve teknik lise mezunları ise 25 yaşını tamamladıkları yılın sonunu gerçirmemek şartıyla 6 yıl tecil hakları vardır. 

Önlisans ve Lisansa göre tecil nasıl olur?

28 yaşına kadar tecil hakları bulunmaktadır, tabi okuldan mezun olmamaları lazımdır. 2 yıla kadar tecil ettirme hakları vardır.

İkinci Üniversites kazanıldığı taktirde tecil nasıl olur?

Bu noktada tecil ettirme imkanları yoktur. Bitirdiği okul seviyesiyle aynıysa tecili kabul olmaz. Ancak 2 yıl okuyup ardından 4 yılı kazanıyorsa erteleme işlemi yapılır. Bu durum Açık Öğretim içinde geçerlidir.

Yüksek Lisanve Dokora öğrencilerine göre tecil nasıl olur?

Eğitimlerini sonlandırtan itibaren 1 yıla kadar tecil ettirme hakları vardır. Yaş sınırı ise 32'dir.

 



Son Güncelleme: 09.03.2021 18:13
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Açıktan LiseAskerlikTecil
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MEB 2021 Yaz tatili ne zaman başlayacak? Yaz tatili ne zaman?
MEB 2021 Yaz tatili ne zaman başlayacak? Yaz tatili ne zaman?
MEB yüz yüze sınavlar iptal olacak mı? Okullarda 2.dönem ara tatili verilecek mi?
MEB yüz yüze sınavlar iptal olacak mı? Okullarda 2.dönem ara tatili verilecek mi?
Okullarda yaz tatili Temmuz'da mı başlayacak? Yaz tatili için okullar Temmuz'da mı kapanacak? Okulların kapanışı uzatıldı mı?
Okullarda yaz tatili Temmuz'da mı başlayacak? Yaz tatili için okullar Temmuz'da mı kapanacak? Okulların kapanışı uzatıldı mı?
MSÜ yazılı sınavlarında yanlış cevaplar doğruyu götürüyor mu?
MSÜ yazılı sınavlarında yanlış cevaplar doğruyu götürüyor mu?
Okullar ne zamana kadar açık olacak? Öğrencilere yaz tatili ne zaman başlayacak?
Okullar ne zamana kadar açık olacak? Öğrencilere yaz tatili ne zaman başlayacak?
Hukuk fakülteleri 5 yıl oldu mu?
Hukuk fakülteleri 5 yıl oldu mu?

Popüler Haberler

Açıktan lise için askerlik tecil işlemleri nasıl olur?
Emanet dizisi Kiraz karakteri kimdir? Gülderen Güler'nın hayatı ve yer aldığı diziler
Acemi Anneler 103. bölüm fragmanı 10 Mart 2021 Çarşamba
ATV'de 9 Mart 2021 Salı tarihinde ne var? 9 Mart 2021 Salı yayın akışında neler yer alıyor?
Kanal D'de 9 Mart 2021 Salı tarihinde ne var? 9 Mart 2021 Salı yayın akışında neler yer alıyor?
TRT 1 9 Mart 2021 Salı günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
TV8'de 9 Mart 2021 Salı tarihinde ne var? 9 Mart 2021 Salı yayın akışında neler yer alıyor?
9 Mart 2021 Salı Show TV yayın akışı! Bugün hangi filmler var?
9 Mart 2021 Salı TV8 yayın akışı TV8 kanalında bugün neler var?
9 Mart 2021 Salı Kanal 7 yayın akışında neler var?
İşsizlik maaşı nasıl alınır? Mücbir nedenler nelerdir? İşsizlik maaşı başvuru şartları ve işlemleri
KYK bursu hangi durumlarda kesilir? KYK kredisi bursa dönüştürülür mü?
Avanak Apti filmi nerede çekildi? Avanak Apti filmi konusu ve oyuncuları
Yaralı Kuşlar dizisi final mi yapacak? Dizi neden final yapıyor?
SGK İlişiksizlik Belgesi Nasıl Alınır?İlişkisizlik Belgesi Sorgulama Nasıl Yapılır?
Müge Anlı Mervenur Polat nasıl öldü?
Yarın kandil mi? Yarın ne kandili? 10 Mart 2021 Çarşamba Miraç gecesi nedir?
Rüyada araba alma görmek ne demektir? Rüyada araba alma görmek anlamı, tabiri nedir?
Benim Yemeğim 9 Mart 2021 Salı sucuklu tavuk sarma malzemeleri ve tarifi
Fulbright bursu başvuru şartları nedir, burs nasıl alınır?
Bugün gram altın ne kadar? 9 Mart altın fiyatları çeyrek altın kaç liradan alınıp satılıyor?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.