İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Kabine toplantısında yüz yüze eğitim kararı çıktı! Uzaktan eğitim hangi tarihe kadar devam edecek ?
Kabine toplantısında yüz yüze eğitim...
Koronavirüse karşı tedbir kararları açıklandı! İşte yeni yasaklar
Son Dakika
Koronavirüse karşı tedbir kararları açıklandı!...
Avrupa'da Covid-19'dan sonra Vizon Virüsü paniği yaşanıyor!
Avrupa'da Covid-19'dan sonra Vizon Virüsü...
Bakan Koca'dan flaş 'koronavirüs' açıklaması: Adeta kitlesel bulaşma dönemine geçti
Bakan Koca'dan flaş 'koronavirüs' açıklaması:...

Açıköğretim öğrencilerine önemli duyuru

Anadolu Üniversitesi'nden açıköğretim fakültesinde okuyan milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiren önemli bir duyuru geldi. Üniversite Güz Dönem sonu sınavlarında ara sınavlar gibi online ortamda yapılacağını duyurdu.

18 Kasım 2020 Çarşamba 18:26
Açıköğretim öğrencilerine önemli duyuru
Takip Et:

Küresel çapta yaşanan korona virüs salgın hastalığını etkili bir şekilde yayılması sebebiyle geçtiğimiz sene ikinci dönem ara ve dönem sonu sınavlarını online ortamda yapan Anadolu Üniversitesi'nden çok önemli bir duyuru geldi.


Açıköğretim fakültesinde kayıtlı milyonlarca öğrencisi bulunan Anadolu Üniversite 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Sonu sınavlarının da ara sınavlar gibi online ortamda yapılacağını duyurdu.

Öte yandan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim fakültesi ara sınavları 12-13 Aralık 2020 tarihinde , dönem sonu sınavları ise 16-17 Ocak 2021 tarihinde online ortamda yapılacak.

Açık öğretim fakültesine kayıtlı öğrenciler öğrenci otomasyon sistemine kendi kimlik numara ve şifreleriyle giriş yaptıktan sonra sınav haftasında istedikleri dersin sınavlarına istediği saatlerde girebilecekler.



Son Güncelleme: 18.11.2020 18:26
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
AÖFAnadolu üniversitesiAöf Güz Dönemi Sınavları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
8. ve 12.sınıfların kursları devam edecek mi ? DYK lar devam edecek mi?
8. ve 12.sınıfların kursları devam edecek mi ? DYK lar devam edecek mi?
Kabine toplantısında yüz yüze eğitim kararı çıktı! Uzaktan eğitim hangi tarihe kadar devam edecek ?
Kabine toplantısında yüz yüze eğitim kararı çıktı! Uzaktan eğitim hangi tarihe kadar devam edecek ?
MEB açık lise iş takvimini duyurdu! Açık Lise Sınav Tarihleri belli oldu
MEB açık lise iş takvimini duyurdu! Açık Lise Sınav Tarihleri belli oldu
ÖSYM ALES/2 sınavı için öğretmen görev talep ekranı açıldı
ÖSYM ALES/2 sınavı için öğretmen görev talep ekranı açıldı
Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması
Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması
Öğretmenlerin mesleki çalışma seminerleri başlıyor! Seminer videoları için tıklayın
Öğretmenlerin mesleki çalışma seminerleri başlıyor! Seminer videoları için tıklayın

Popüler Haberler

Ücretsiz sağlık raporu nasıl alınır? Özel ve devlet hastanelerinde sağlık raporu ücretleri
PTT kart üzerindeki müşteri numarası nerede yazar?
19 Kasım 2020 Perşembe burç yorumları! Akşam saatlerindeki değişimlere dikkat!
Emanet dizisi izlenme Oranları Nasıl? Reyting sonuçları ne durumda? Emanet dizisi izlendi mi tutuldu mu?
Bir Annenin Günahı Suna kimdir? Gerçek adı nedir? Özge Özberk hakkında bilgiler
Bir Annenin Günahı dizisinde çalan şarkı İranlı Mohsen Namjoo Zolf şarkısı
Kanal D'nin yeni dizisi Bir Annenin Günahı'nda çalan yabancı şarkı dinleyenleri büyüledi!
Kanal D Bir Annenin Günahı dizisi 1. bölüm tanıtım fragmanı
Bir Annenin Günahı dizisi oyuncuları kim kimdir? Kanal D Bir Annenin Günahı dizi konusu ve oyuncuları
Bir Annenin Günahı Sadri kimdir? Musa Uzunlar hakkında bilgiler
Kanal D 2. Sayfa neden yayınlanmadı, neden yok? 2. Sayfa yeni yayın günü ne zaman, bitti mi?
Doya Doya Moda programının yeni jüri üyesi Seray Sever kimdir? Seray Sever kaç yaşında ve nereli?
Devlet düve desteği nedir? Düve desteği nasıl alınır? Düve destekleri 81 ilde verilecek
2020 dul ve yetim aylığına zam! Güncel dul maaşı ne kadar oldu? Dul maaşı miktarı ve dul maaşı alma şartları
Turkcell BiP Web nedir? Nasıl kullanılır?
Bay Yanlış neden yok? Fox TV Bay Yanlış dizisi bitti mi, yayından kaldırıldı mı?
Şok Market Alcatel 1T 10'' tablet ürün yorumları ve incelemeleri
Ferrari Purosangue temel ve teknik özellikleri 2020
Kanal D Bir Annenin Günahı ne zaman başlıyor? Yayın tarihi açıklandı!
Yağ oranı düşük diyet programı nasıl yapılır? Yağ oranı düşük diyet programı özellikleri
Türkiye illere göre araç plaka kodları ve telefon alan kodları

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.