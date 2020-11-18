Açıköğretim öğrencilerine önemli duyuru

Küresel çapta yaşanan korona virüs salgın hastalığını etkili bir şekilde yayılması sebebiyle geçtiğimiz sene ikinci dönem ara ve dönem sonu sınavlarını online ortamda yapan Anadolu Üniversitesi'nden çok önemli bir duyuru geldi.

Açıköğretim fakültesinde kayıtlı milyonlarca öğrencisi bulunan Anadolu Üniversite 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Sonu sınavlarının da ara sınavlar gibi online ortamda yapılacağını duyurdu.

Öte yandan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim fakültesi ara sınavları 12-13 Aralık 2020 tarihinde , dönem sonu sınavları ise 16-17 Ocak 2021 tarihinde online ortamda yapılacak.

Açık öğretim fakültesine kayıtlı öğrenciler öğrenci otomasyon sistemine kendi kimlik numara ve şifreleriyle giriş yaptıktan sonra sınav haftasında istedikleri dersin sınavlarına istediği saatlerde girebilecekler.