İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Nihat Hatipoğlu korona-virüs testi pozitif çıktı
Son Dakika
Nihat Hatipoğlu korona-virüs testi pozitif...
Emekli Maaşı 300 TL artabilir! Yeni düzenleme ile emekli maaşına zam geliyor
Son Dakika
Emekli Maaşı 300 TL artabilir!...
MHP Lideri Bahçeli’den ABD Başkan adayı Joe Biden’in açıklamalarına tepki!
Son Dakika
MHP Lideri Bahçeli’den ABD Başkan...
Bergüzar Korel, Fahrettin Koca ve Zehra Zümrüt Selçuk'a teşekkür etti
Son Dakika
Bergüzar Korel, Fahrettin Koca ve...

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) diploması nereden, nasıl alınır?

Türkiye'de binlerce insan Açıköğretim üzerinden okuyabilmektedirler. Peki ya AÖF sistemi diploma veriyor mu? Konu ile ilgili detayları sizler için araştırdık.

26 Ağustos 2020 Çarşamba 11:18
Açıköğretim Fakültesi (AÖF) diploması nereden, nasıl alınır?
Takip Et:

Ülkemizde lisans mezunu olmanın eskisi kadar kıymetinin olmadığı bir dönemdeyiz. Artık binlerce insan üniversiteyi bitirdikten hemen sonra yüksek lisans veya doktora seçeneklerini kullanıp kendini geliştirmeye çalışıyor. Hatta bunlarla yetinmeyip ikinci üniversitesini de okuyan insanlar var. Fakat tüm bunlara rağmen henüz üniversite okumamış olan da oldukça fazla insan mevcut. Örgün öğretim ile okumak istemeyen insanlar soluğu açıköğretim fakültelerinde alıyorlar. Sırf bu sebepten dolayı açıköğretim fakülteleri ülkemizde oldukça popüler bir konumda.

Açıköğretim Fakültesi Diploması alınabilir mi?

Her yıl binlerce insan açıköğretim fakülteleri sınavlarına giriyor ya da mezun olma şansı elde ediyorlar. Paralarını yatırıp derslerini seçen insanlar Açıköğretim Fakülteleri’nden diploma alıp alamayacaklarını merak ediyorlar. Herhangi bir lisans eğitimi gibi açıköğretimden mezun olan bireyler de elbette diplomalarını alıyorlar.


Açıköğretim Fakültesi diplomaları intenet üzerinden alınmakta. Öğrenciler bütün derslerini başarı ile verdikleri takdirde diplomalarına kavuşabilirler. Dönem bitip sınav notları açıklandıktan 30 gün sonra bireylerin diplomaları alınmak üzere sistemde açılır. İnsanlar www.anadolu.edu.tr/acikogretim/ sayfasından diploma alıp alamadıklarını öğrenebilirler.

Açıköğretim Fakülteleri Anadolu Üniversitesi’ne bağlı olarak çalışmaktadır. Anadolu Üniversitesi diploma alacak bireyler için bazı sınırlamalar koymuştur. Peki kimler hangi şekilde diplomalarına kavuşabiliyor;

  • Sertifika veya diploma almaya hak kazanan bireyler AÖF kimlik kartları ile AÖF merkezleri üzerinden diplomalarını alabilirler.
  • Mezun olan vatandaşların eğer varsa vekaletname verdiği insanlar da onların yerine diplomalarını alabiliyorlar.
  • AÖF diplomaları sadece elden alınabilir ya da verilebilir.
  • Diplomalar AÖF merkezlerinden, dekanlıktan ya da ofisten elden teslim edilmektedir.
  • Eğer Anadolu Üniversitesi’ne ödenmeyen bir paranız varsa diplomanıza kavuşamazsınız.

 

Diplomasına kavuşmak isteyen vatandaşların dikkat etmesi gereken konular

Sınavların hemen ardından eğer varsa staj ve projeler de bitmelidir. Akabinde yapılan tüm projeler evraklar halinde AÖF’ye teslim edilmelidir. Diploma almaya hak kazanan insanlara onaylı diploma kopyası ya da belgenin fotokopisi verilemez. Diploma eğer hazır değilse geçici diploma ya da sertifika verilemez. Eğer diploma alındığında üzerinde bir hata varsa hemen yetkililer ile konuşulup düzelttirilmelidir.



Son Güncelleme: 26.08.2020 11:18
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MEB'den öğretmenler için uzaktan eğitim süreci hakkında resmi yazı
MEB'den öğretmenler için uzaktan eğitim süreci hakkında resmi yazı
Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ kimdir?
Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ kimdir?
Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı
Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı
MEB'den öğretmenlerin mesleki çalışmaları için resmi yazı
MEB'den öğretmenlerin mesleki çalışmaları için resmi yazı
MEB'den özel okul öğrenci ve velileri ile ilgili önemli açıklama
MEB'den özel okul öğrenci ve velileri ile ilgili önemli açıklama
Okulların açılması ile ilgili Bakan Selçuk'tan açıklama geldi
Okulların açılması ile ilgili Bakan Selçuk'tan açıklama geldi

Popüler Haberler

Kıdem tazminat fonu tamamlayıcı emeklilik sistemi nedir? Tamamlayıcı emeklilik sistemi hakkında bilgiler
Günlük burç yorumları 27 Ağustos 2020 Perşembe - Burçları bekleyen aşk, ekonomi, aile ve sağlık konuları
TV8 Apartmanlar Yarışıyor başvuru şartları ve formu
Apartmanlar Yarışıyor Sunucusu kimdir? Ümit Kantarcılar hangi yapımlarda rol aldı?
Formula 1 yeniden Türkiye'de! Sezonun 14. yarışı Türkiye'de olacak
En çok sevilen ve aranan yemek tarifleri
Kalıcı makyaj yaptırmak zararlı mı? 2020 Kalıcı makyaj hakkında bilmeniz gerekenler
A101 29 Ağustos - 4 Eylül 2020 haftanın yıldızları kampanyası indirimli ürünler kataloğu
Tövbeler Olsun Sena kimdir? Aydan Koptur hakkında bilgiler
Star TV Menajerimi Ara dizisi devam eder mi, dizi beğenildi mi? Menajerimi Ara ilk bölüm yorumları
TCDD EKPSS ile ve KPSS şartı olmadan personel alımı yapacak
The Walking Dead 10.Sezon ne zaman başlayacak? The Walking Dead yeni sezon fragmanı yayınlandı
Kredi borçları erteme şartları neler? Faiz alınacak mı?
iOS 13.4.1 ve iPadOS 13.4.1 yenilikleri neler?
Kurban Kesilirken hangi dua, sure ve ayetler okunur? Kurban namazı kaç rekattır ve namaz nasıl kılınır?
Rüyada tekneye bindiğini görmek anlamı ve yorumu
YÖK daha önce yatay geçiş yapmadığına dair belge örneği nereden, nasıl alınır?
TOGG yerli otomobil fabrikası ne zaman faaliyete geçecek, fabrika ne zaman açılacak?
En düşük devlet memuru maaşı ne kadar oldu? 2020 Memur ve Emeklilerin maaş alt sınırı
Emlak vergisinden muafiyet şartları ve geri ödeme alma işlemleri
Corona virüs denizden bulaşır mı? Denize girerken neye dikkat etmeliyiz?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.