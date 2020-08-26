Açıköğretim Fakültesi (AÖF) diploması nereden, nasıl alınır?

Ülkemizde lisans mezunu olmanın eskisi kadar kıymetinin olmadığı bir dönemdeyiz. Artık binlerce insan üniversiteyi bitirdikten hemen sonra yüksek lisans veya doktora seçeneklerini kullanıp kendini geliştirmeye çalışıyor. Hatta bunlarla yetinmeyip ikinci üniversitesini de okuyan insanlar var. Fakat tüm bunlara rağmen henüz üniversite okumamış olan da oldukça fazla insan mevcut. Örgün öğretim ile okumak istemeyen insanlar soluğu açıköğretim fakültelerinde alıyorlar. Sırf bu sebepten dolayı açıköğretim fakülteleri ülkemizde oldukça popüler bir konumda.

Açıköğretim Fakültesi Diploması alınabilir mi?

Her yıl binlerce insan açıköğretim fakülteleri sınavlarına giriyor ya da mezun olma şansı elde ediyorlar. Paralarını yatırıp derslerini seçen insanlar Açıköğretim Fakülteleri’nden diploma alıp alamayacaklarını merak ediyorlar. Herhangi bir lisans eğitimi gibi açıköğretimden mezun olan bireyler de elbette diplomalarını alıyorlar.

Açıköğretim Fakültesi diplomaları intenet üzerinden alınmakta. Öğrenciler bütün derslerini başarı ile verdikleri takdirde diplomalarına kavuşabilirler. Dönem bitip sınav notları açıklandıktan 30 gün sonra bireylerin diplomaları alınmak üzere sistemde açılır. İnsanlar www.anadolu.edu.tr/acikogretim/ sayfasından diploma alıp alamadıklarını öğrenebilirler.

Açıköğretim Fakülteleri Anadolu Üniversitesi’ne bağlı olarak çalışmaktadır. Anadolu Üniversitesi diploma alacak bireyler için bazı sınırlamalar koymuştur. Peki kimler hangi şekilde diplomalarına kavuşabiliyor;

Sertifika veya diploma almaya hak kazanan bireyler AÖF kimlik kartları ile AÖF merkezleri üzerinden diplomalarını alabilirler.

Mezun olan vatandaşların eğer varsa vekaletname verdiği insanlar da onların yerine diplomalarını alabiliyorlar.

AÖF diplomaları sadece elden alınabilir ya da verilebilir.

Diplomalar AÖF merkezlerinden, dekanlıktan ya da ofisten elden teslim edilmektedir.

Eğer Anadolu Üniversitesi’ne ödenmeyen bir paranız varsa diplomanıza kavuşamazsınız.

Diplomasına kavuşmak isteyen vatandaşların dikkat etmesi gereken konular

Sınavların hemen ardından eğer varsa staj ve projeler de bitmelidir. Akabinde yapılan tüm projeler evraklar halinde AÖF’ye teslim edilmelidir. Diploma almaya hak kazanan insanlara onaylı diploma kopyası ya da belgenin fotokopisi verilemez. Diploma eğer hazır değilse geçici diploma ya da sertifika verilemez. Eğer diploma alındığında üzerinde bir hata varsa hemen yetkililer ile konuşulup düzelttirilmelidir.