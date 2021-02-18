Açıköğretim AÖF bahar dönemi kayıt yenileme ve ders seçiminde son tarih ne zaman?

Anadolu Üniversitesi’nin Açık Öğretim Sisteminde eğitim görenlerin, eğitimlerine devam edebilmesi için her akademik yarıyılın başlarında akademik takvimde belirlenen tarihte kayıt yenileme işlemini yapmaları gerekiyor.

Yeni kayıt yapan öğrencilerin akademik yılın başında kayıt işlemi yaptığından bu öğrenciler için kayıt yenileme yapılmamaktadır. Lakin devam eden bahar döneminde ise öğrencilerin kayıt yenileme yapması gerekmektedir.

Kayıt yenileme tarihi 15 Şubat 2021 Pazartesi – 25 Şubat 2021 Perşembe arasındadır. Mazeretli Kayıt Yenileme tarihi 26 Şubat 2021 Cuma’dır. Toplam süre 12 gündür.



AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır?

Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri çıkmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yenileyemeyecek. Kayıt yeniletecek öğrencilere Fakülte tarafınca ders ataması yapılmayacak, talebe 45 AKTS krediyi geçmeyecek biçimde ders seçebilecektir. Kayıt yenileme işlemi aof.anadolu.edu.tr adresi Ders Seçimi (Ekle/Sil) Otomasyonu bağlantısından talebe şifresi ya da e-devlet şifresi ile yapılacaktır. Ödeme detayları ders tarzı sayfasında ya da bu muamele kararı dökümü alınan Kayıt Yenileme Bilgi Dökümü Sayfasında yer alacaktır. İşlenen ders tarzı işlemini icra eden öğrenciler 2020-2021 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı harcamalarını yukarıda belirtilen tarihler arasında; Kredi Kartı/Banka Kartıyla, Ziraat Bankası ATM’lerinden (kartlı ya da kartsız),Mobil Bankacılık ya da İntenet Bankacılığından işlem yapılabilir.

Açıköğretim fakültesi kayıt tekrarlama fiyatı ne kadar?

Kayıt yenileme işlemi yapacak öğrenciler, alakalı Cumhurbaşkanlığı Kararı doğrultusunda; imtihan hizmetleri, matbu malzemeler ile öteki hizmetler karşılığı olan ve Anadolu Üniversitesince belirlenen staj/tatbik dersi bulunmayan programlarda (Açıköğretim Fakültesi Sosyal Hizmet Programı Hariç) alt limit 285,00, Açıköğretim Fakültesi Sosyal Hizmet Lisans Programında alt limit 405,00 ve uygulaman unvanı verilen programlarda alt limit 305,00 olup alınan dersin kredisine nazaran değişen Dönem Öğretim Gideri tutarını ödeyeceklerdir. Uygulama dersi bulunan programlara kayıt yeniletecek öğrencilerin tatbik dersini almış olduğu alakalı dönemde devre tedris giderine her bir tatbik dersi için 80.00 ilave edilecektir. Laboratuvar dersi bulunan programlara kayıt yeniletecek öğrencilerin laboratuvar dersini almış olduğu alakalı dönemde devre tedris giderine her bir laboratuvar dersi için 120.00 ilave edilecektir.