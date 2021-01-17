Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi final sınav sonuçlarını açıkladı

Uzaktan eğitim aracılığı ile eğitimine devam eden öğrenciler arasından İstanbul Üniversitesi'nde eğitim gören öğrenciler girdikleri AUZEF sınav sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Sınav sonuçlarını görüntülemek isteyen öğrenciler aşağıda paylaştığımız linke tıklayarak giriş yapabilirler.

AUZEF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA

AUZEF nedir?

Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi olarak bilinen AUZEF, İstanbul Üniversitesi öğrencileri için hem açık öğretim hem de uzaktan eğitim programlarının verildiği bir fakültedir. AUZEF 2009 senesinde Uzaktan Eğitim programına başlamış bunun yanı sıra 2011 yılında da Açık Öğretim programına başlamıştır. AUZEF bu özelliği ile Türkiye'de bulunan tek açık ve uzaktan eğitim fakültesidir.

AUZEF, toplamda 15 Lisans, 15 Ön Lisans, 7 Lisans tamamlama programı ile hizmet vermektedir. Programlar arasında 17 tanesi Açık Öğretim, 18 tanesi AUZEF'e bağlı olan Uzaktan Eğitim, 2 tanesi de başka fakültelere bağlı Uzaktan Eğitim Programlarıdır. Bu sistem 2016 yılından beri bu şekildedir.

Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF), bütün programları dahil olmak üzere, intenet üzerinden tüm öğrencilere İstanbul Üniversitesi'nin standartları kapsamında uzaktan dahil olmak üzere eğitim alma ve mezun olma imkanı veriyor.

Üniversite okuyan öğrenciler bunun yanı sıra mezun olanlar, lisans aynı zamanda ön lisans açık öğretim programlarına "Sınavsız İkinci Üniversite" adı altında başvuru yapabiliyorlar.